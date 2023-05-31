譚仔x三哥x PayMe全民Discount企劃 洪卓立為娶劉沛蘅用盡優惠

譚仔雲南米線(譚仔)和譚仔三哥米線(三哥)， 聯同滙豐銀行旗下電子錢包 PayMe ，由6月1至30日期間，推出「全民Discount」優惠企劃，並舉辦「全民Discount」活動，請來洪卓立與女友 劉沛蘅 (Hillary) 情侶檔出席，與PayMe喵、電視框人、 譚仔女聲合唱團副隊長彩燕姐，以及譚仔三哥瑞芳姐 ，一起宣傳活動。

活動上Hillary與洪卓立大談與譚仔和三哥的淵源，Hillary說：「我們首次情侶檔拍廣告就是與譚仔合作，沒想到首次情侶檔出席活動，亦再次獻給譚仔。」Hillary有分享她與男友之間的一個小秘密：「由於我們各自是譚仔和三哥的粉絲，所以一早約定需要輪流光顧，今次吃譚仔，下次就吃三哥。」洪卓立護女友心切，轉身請司儀不要追問各自偏愛哪款米線，惹得Hillary甜笑。洪卓立又賣口乖地稱，譚仔和三哥同樣美味：「與其說各自有不同偏愛，其實是多一個藉口，讓我們能經常品嘗譚仔和三哥，有時候一星期裡吃了其中一家，便會以『其中一方沒有吃到最愛米線』為理，隔數天就光顧另一家。」

靠食米線儲老婆本 對於是次譚仔和三哥與PayMe的合作，洪卓立表示極為著數：「日常生活中我經常會使用到PayMe，除了能即時獲取額外折扣優惠券，更讓我能彈性地選擇何時使用消費券。」Hillary更即場踢爆洪卓立，不時會在PayMe手機應用程式上查看最新的優惠券資訊，他亦大方承認之餘，更公開與女友打情罵俏：「看優惠是想盡快儲齊老婆本，早日把你娶回家。」甜蜜宣言引來現場觀眾大力拍掌起哄，掀起活動高潮。洪卓立補充說：「不要看少節省的一分一毫，積少成多，光顧滿$45即減$5相當於八、九折優惠。」

全民 Discount 惠顧滿$45即減$5 PayMe用戶於6月1至30日期間，可於PayMe App獲取譚仔及三哥快閃優惠券，消費滿$45即減$5。數量有限，搶完即止。優惠券有效期為3天，逾期無效。推廣期內成功登記PayMe及完成身分證驗證的全新用戶，更可專享迎新獎賞，只要於譚仔或三哥惠顧滿$100並以PayMe結賬，$50優惠券自動新增到其PayMe內，於下次買滿$100並以PayMe結帳時自動扣減！優惠須受條款及細則約束，詳情請參閱店內推廣。儲值支付工具牌照編號：SVFB002