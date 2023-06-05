行李箱推介｜Jollying PEBBLE摺疊瘦身行李箱 摺疊後僅厚11cm/展開後容量達106L/耐磨防刮物料

「報復式旅遊」持續，小編身邊不少人都在物色行李箱，Jollying PEBBLE推出可以摺疊的瘦身行李箱，平日可以摺起收納，摺疊後僅厚11cm，節省60.7%家居空間；展開後容量高達106L，讓大家在外地旅遊時盡情血拼！
Jollying Pebble最先推出的PEBBLE 20，早已榮獲2022年iF 設計大獎。為迎合不同旅客需求，Jollying PEBBLE更新推出2全新尺吋的摺疊式瘦身行李箱，包括PEBBLE 24吋及PEBBLE 30，兼備實用功能性及時尚外觀。
節省60.7%家居收納空間
Jollying PEBBLE系列摺疊式瘦身行李箱，擁有結構性創新摺疊式及喼中喼設計，摺疊後僅厚11cm，能將20吋的行李箱收藏到30吋中，實現「喼中喼」收納法，兩款行李箱的總容量更有141L。摺疊後的平坦纖薄外形，更比傳統行李箱節省60.7%家居空間，全職專業收納師Kaye Li表示，這兩款行李箱同時滿足了家居及旅遊的收納需要。而林芊妤(Coffee Lam)更是品牌的星級用家及品牌代言人，她笑言早已將行李箱視為她一家人出遊的神隊友，無論是難忘好玩的閨蜜遊、溫韾的家族旅遊、或是丈夫的公幹之旅，都可以用上不同尺吋的Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱。
配備耐磨防刮跣水物料 20吋、24吋及30吋3種尺吋
Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱經多番嚴謹測試，以實用堅固耐抗壓外形，配備耐磨防刮跣水物料、適用於全球40多個國家的TSA海關鎖及360度多方向無噪音超滑輪。系列共有3種尺吋：20吋及24吋，摺疊後厚度只有11cm；30吋，摺疊後厚度亦只有16cm。而展開後的容量分別為35L、86L及106L，滿足用家旅途至日常收納需要。穩重可靠的磨砂外殼共有8色選擇，包括型格百搭的黑色、灰色、深綠色及深藍色；醒目精神的紅色；大方易襯的淺綠色、粉紅色及淺藍色，展現不同風格。Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱更與豐澤合作推出全新產品，率先6月開始獨家發售全新款式，包括PEBBLE 20深綠色及PEBBLE 24黑色，更會在豐澤獨家預售PEBBLE 30。