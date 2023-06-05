行李箱推介｜Jollying PEBBLE摺疊瘦身行李箱 摺疊後僅厚11cm/展開後容量達106L/耐磨防刮物料

「報復式旅遊」持續，小編身邊不少人都在物色行李箱，Jollying PEBBLE推出可以摺疊的瘦身行李箱，平日可以摺起收納，摺疊後僅厚11cm，節省60.7%家居空間；展開後容量高達106L，讓大家在外地旅遊時盡情血拼！ Jollying Pebble最先推出的PEBBLE 20，早已榮獲2022年iF 設計大獎。為迎合不同旅客需求，Jollying PEBBLE更新推出2全新尺吋的摺疊式瘦身行李箱，包括PEBBLE 24吋及PEBBLE 30，兼備實用功能性及時尚外觀。

節省 60.7% 家居收納空間 Jollying PEBBLE系列摺疊式瘦身行李箱，擁有結構性創新摺疊式及喼中喼設計，摺疊後僅厚11cm，能將20吋的行李箱收藏到30吋中，實現「喼中喼」收納法，兩款行李箱的總容量更有141L。摺疊後的平坦纖薄外形，更比傳統行李箱節省60.7%家居空間，全職專業收納師Kaye Li表示，這兩款行李箱同時滿足了家居及旅遊的收納需要。而林芊妤(Coffee Lam)更是品牌的星級用家及品牌代言人，她笑言早已將行李箱視為她一家人出遊的神隊友，無論是難忘好玩的閨蜜遊、溫韾的家族旅遊、或是丈夫的公幹之旅，都可以用上不同尺吋的Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱。