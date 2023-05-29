荷花孕婦BB感謝祭│過千件優惠產品勁減33折起！VIP會員購物滿$150更送限量豐富福袋

今次「荷花孕婦BB感謝祭」精選超過千件品牌產品以超抵優惠發售，當中包括BB車、汽車座椅、嬰兒食品用品、孕婦用品等，每日亦都有限量必搶產品，而VIP會員購物滿$150 更送限量豐富福袋。另外，感謝祭更舉辦多個豐富活動包括「荷花BB 爬行大賽」、「新手爸媽湊B實習課」、「BB攤位試食活動」等，為爸媽提供全面的活動及購物體驗！

限量日日搶一覽

至抵外出用品

準媽媽及嬰兒必買用品

為食 BB 推介

1. 荷花 BB 爬行大賽 最受歡迎嘅「荷花BB爬行大賽」終於回歸！6月3-4日於九龍灣MegaBox舉行熱身賽。只要BB於6-13個月，就可以報名參加這個BB界盛事，完成賽事後更可獲得參加證書，荷花ebook試閱版同禮品。

日期：6月3-4日 (六、日) 地點：九龍灣MegaBox L5 報名時間：11:00am開始 比賽時間：12pm - 6pm 參加年齡：6-13個月BB 詳情：https://bit.ly/43oEqJO

荷花BB爬行大賽

2. 荷花教育學院 「荷花教育學院」實習課再度回歸，由專家教授家長餵奶、掃風、換片、穿衣等新手爸媽必學湊B 技巧、及大熱BLW餵食及急救法，解決新手爸媽所有疑問！ 完成講座後更送$300現金券及福袋！

3. BB 攤位試食活動 多款嬰幼兒食品讓BB 試食 日期：6月2- 4日 內容：品牌試玩試食 地點：荷花親子 - 銅鑼灣店

荷花孕婦 BB 感謝祭 日期：6月2-4日 荷花親子店地點： 銅鑼灣皇室堡商場16樓全層 中環雲咸街8號10樓 九龍灣 MegaBox 商場9樓26號店 尖沙咀廣東道100號18樓全層