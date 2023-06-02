素顏小心肌！十大容光煥發秘密武器　網友狂推：含鐵牛奶是早晨儀式

1.補鐵、蛋白質 紅潤好氣色 氣色很差可能是缺少營養素，可以補充維生素、鐵質等，恢復白裏透紅臉色。人氣營養師Feibi分享在超商就買得到「可以補充鐵質的牛乳」，一瓶就含有10mg的鐵，相當於600顆櫻桃鐵含量，輕鬆滿足女生每日66%以上鐵質需求。（※根據「衛生福利部食品營養成分資料庫提供數值計算」） 牛奶本身也具有優質的蛋白質，香醇好喝，沒有一般鐵劑讓人害怕的味道，搭早餐或當點心都方便又健康，幫助自己顧好營養，好氣色由內而外！

2.做好清潔、濕敷養出透亮肌 皮膚乾燥、缺水也會讓臉色看起來黯淡無光，可以透過定期臉部去角質、敷面膜、濕敷來養出透亮肌膚。 在韓國YouTuber、小紅書上都流行起「三日濕敷法」，許多人跟着親身效法，大讚肌膚就像是吸飽水，整體氣色也跟着改善許多！網友紛紛分享，「連續濕敷肌膚真的感覺透亮光澤」。

3.規律運動打造健康氣色 運動健身可以促進血液循環，打造健康好氣色 ·運動後記得要多喝水，促進身體代謝。忙碌的現代人普遍的問題便是缺乏運動，如果睡眠充足、營養素也有適量攝取，但還是氣色不佳，也許就是缺少運動的原因。 一名女網友驚訝發現「素顏運動發現氣色更好了」，將對比PO上網後被不少人讚：「臉上的光感好讚！多運動多喝水真的對皮膚會好很多」、「持續運動跟認真喝水真的有差」。

5.腸道順暢遠離「結屎臉」 氣色要好的關鍵可不能忽視腸道健康，腸道維持好菌，才有機會幫助皮膚維持好氣色。排便不暢讓身體的毒素沒有及時排出，停留在大腸的時間太久，毒素累積就影響皮膚暗沉粗糙，臉色也會看起來差。可以補充益生菌或膳食纖維，使腸胃機能可以健康運作，體內代謝好自然就能恢復好氣色。 有PTT網友問「腸胃不好是不是會影響皮膚？」不少網友回應，「腸胃營養吸收不好，很可能會影響你的臉」、「覺得腸胃會影響耶，飲食清淡、多吃蔬果跟喝大量的水皮膚真的感覺更好了，如果需要也可以多吃優格」。

6.充足睡眠拒當熬夜黃臉婆 睡眠不足、熬夜很容易呈現倦容，更不用說想要紅潤氣色，臉色蠟黃、黑眼圈、眼睛浮腫、肌膚粗糙乾燥等膚況問題通通找上門！好的睡眠品質對女生的肌膚影響非常大，不想當熬夜黃臉婆，最重要的還是要恢復充足的睡眠，規律的睡眠作息，是用再多保養品都換不來的。 不少網友會上PTT請益「氣色不好怎麼辦？」許多人都反映，「充足睡眠才是萬靈丹」、「早睡超有效」、「中醫就逼迫我12點前要入睡，目前維持了兩個禮拜，體力精神都比較好，應該也會影響氣色」。

7.中藥調養暗沉臉色 現代人普遍工作忙碌，白天久坐加班，晚上熬夜追劇，運動量不足再加上沒有補充完整睡眠，容易感到面色暗沉。即使再怎麼勤於外在保養，若是不重視內在打底，很難做到擁有好氣色！ 想要臉部氣色看起來紅潤，打造白裏透紅的健康好肌底，可以試試看喝些補氣、活血的中藥茶飲，可舒肝理氣，如小茴香、薄荷、玫瑰花、木香等，幫助皮膚促進新陳代謝。

8.保持好心情煥發活力氣色 保持好心情、面帶笑容是美麗的不二方法。美國著名大學的研究指出，心情愉悅、性格開朗的人，身體的免疫力也較好，還能促進身體骨骼中的造血功能，使得皮膚紅潤有光澤。 不少網友都分享，雖然可以透過做醫美、勤保養讓肌膚看起來不至於衰老的太明顯，但其實維持好心情、正面能量，整個人的精氣神飽滿，這種好氣色是由內而外的。

10.臉部穴道按摩消水腫 現代許多愛美女性為了追求理想身材，經常以不正確的方式節食減重，這個不吃、那個不吃造成長期飲食失調；再加上現代人愛熬夜，睡眠不足的狀況都容易造成皮膚糖化、角質堆積等問題，一但出現上述狀況都容易讓肌膚失去紅潤和光澤。 知名中醫師在社群網站中教大家改善蠟黃臉色的方法，每一個穴位都有不同的按壓方式。可以透過按摩眼周、下巴、額頭等地方，促進血液循環。