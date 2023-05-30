Uber香港發表「2023年失物認領指數」 乘客連「靈魂」都可以唔見？

Uber香港發表「2023年失物認領指數」，揭示Uber用戶失物的千奇百趣，除了衣物及電子產品外，更有電視遙控器、金華火腿及按摩椅等。而隨著旅遊業陸續復甦，港人對旅行感到十分雀躍，而興奮的感覺有時也會影響記憶力，因此如行李、護照、香港身份證等均上榜最常見的旅遊失物。
今年Uber發現，乘客的失物包羅萬有，小至電視遙控器，大至按摩椅，失物的種類令人意想不到。官方指今年用戶失物報告的最獨特失物之首，必定是「靈魂」！或許是乘車行程的環境太舒適，令乘客連靈魂都出竅了。金華火腿排名第三，用紙巾包裹的隱形牙套竟然排名第五！此外，乘客日常隨身物品如電話、銀包和雨傘，再次列入十大最常見失物名單。衣物更成為「嶄露頭角」的新秀，取代電話和相機成為最常被遺留的物品首位。至於在全港18區之中，油尖旺、灣仔和中環的乘客自2020年以來繼續稱霸最健忘地區的三甲。
乘客在Uber乘車行程遺留的貴重物品也愈來愈多，尤其是電子產品。耳機和喇叭排名第二，平板電腦和筆記本電腦亦攀升至頭十位。再者，愈來愈多搭乘Uber往返香港國際機場，而根據官方指數顯示，不少「大頭蝦」在完成行程後忘記拿行李，令行李登上最常見的旅遊失物榜首，至於行李牌和手信分別居第二及第三位，而護照和香港身份證則排名第四、五位。
十大最常見失物：
- 衣物
- 耳機&喇叭
- 背包&袋
- 雨傘
- 珠寶&手錶&化妝品
- 電話&相機
- 平板電腦&書籍
- 筆記型電腦
- 銀包
- 電子煙
五大旅遊失物：
- 行李
- 行李牌
- 手信
- 護照
- 香港身份證
三大最健忘的香港地區：
- 油尖旺
- 中環
- 灣仔
十大珠寶首飾失物：
- 鑽石戒指
- 藍寶石戒指
- Hermès 項鍊
- Chanel 耳環
- Gucci 戒指
- 水晶鏈
- 翡翠戒指
- 鑽石耳環
- 金項鍊
- 金手鐲
十大最獨特失物：
- 靈魂
- 女孩
- 金華火腿
- 粉紅色兔子玩具
- 用紙巾包裹的牙套
- 御守
- 呼吸機
- 公司印章
- 電視遙控器
- 按摩椅
三大食品失物：
- 酒
- 月餅
- 水果
五大科技產品失物：
- 電話
- AirPods &耳機
- 筆記本電腦
- iPad &平板電腦
- USB &充電器
最容易遺下物件的三個日子：
- 2022年7月1日
- 2022年12月15日
- 2022年11月19日