2億像素主攝 3K入手Redmi Note 12 Pro+ 5G 享靚人靚景

小米又有新手機登場！本周官方推出中階5G新寵Redmi Note 12 Pro+ 5G，罕有搭載2億像素大光圈OIS主鏡，兼採用聯發科天璣1080，用料上乘，絕非將價就貨。同場還有可以當首飾佩戴的Xiaomi手環8，兩款新品相當適合女性用家選購。

預載AI Image Solution 媲美高階攝力

Redmi Note 12 Pro+ 5G備有午夜黑、極地白和天空藍3色選擇，手機採用6.67吋120Hz更新率FHD+ Flow挖孔屏，並選配6nm製程聯發科天璣1080中階5G晶片、8GB+256GB儲存和支援120W閃充5,000mAh電池，硬件規格對版。然而新機標榜旗艦級攝力，其主鏡頭擁有2億像素f/1.65大光圈OIS光學防震鏡頭，而且於表面加入ALD(Atomic Layer Deposition)防眩光塗層，即使在複雜光線條件下，仍有優秀的光線捕捉、影像表現與動態範圍。

除此之外，新機還內置Xiaomi AI Image Solution、Xiaomi ProCut等技術。前者能夠智能探測物件，利用AI攝影運算提高相片質素，為相片處理提速。後者則在AI輔助下進行構圖裁切，執相和後製更方便。如使用2億像素模式拍攝的相片，系統更會自動在相簿中，識別人物和動物，並根據主流的照片比例，提供建議的相片切割選項。手機還設有菲林相機濾鏡，為成像增添復古氣息，放上社交平台呃like一流！

