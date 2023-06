1萬有找 體驗最薄摺機 旗艦級HONOR Magic Vs 5G

今時今日要買一部行貨5G摺屏手機,大眾選擇可謂萬中無一。如今情況將有所改變,事關HONOR榮耀宣布引進HONOR Magic Vs 5G旗艦級摺屏手機,更破天荒以1萬港元有找的「心理關口」因素來定價。講返新機,早於MWC 2023發表時已備受矚目,更獲多家海外傳媒頒授「Best of MWC」殊榮!到底HONOR Magic Vs 5G有幾巴閉?即刻同大家睇真啲!

零齒輪鉸鏈4枚組件締造12.9毫米摺疊

HONOR Magic Vs 5G採用與三星Galaxy Z Fold系列相同的左右屏摺疊設計,外屏為6.45吋曲面OLED(解析度2,560X1,080),提供21:9比例兼支持120Hz更新率;展開內屏則是一塊7.9吋90Hz更新率2K+柔性OLED,而且內外屏的屏佔比同樣達90%,視野寬廣。值得一提,Magic Vs 5G的內屏備有一層AR光學膜覆蓋,廠方表示光線反射率能減低61%,改善戶外閱讀體驗;仲特別針對用機時的護眼需要,內外屏均具備1,920Hz PWM與動態調光,減少閃爍,另有夜間紓緩顯示,根據夜間不同時段微調屏幕色溫,體貼用家。

雖然HONOR Magic Vs 5G的摺機方式看似跟同類機種大同小異,惟內裡鉸鏈轉軸結構卻不盡相同。此機採用「零齒輪鉸鏈」的榫卯式一體成型結構,通過凹凸構件結合連接方式,將零件縮減至僅4枚,令摺合更順滑無縫,加上稀土鎂合金製外屏支撐架構,減重達34%;內屏鈦合金架構亦減輕兩成,令手機更堅固輕盈。廠方聲稱摺疊處僅12.9毫米,比三星的15.8毫米更為纖巧平整,並通過40萬次摺合測試,非常可靠。