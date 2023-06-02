1萬有找 體驗最薄摺機 旗艦級HONOR Magic Vs 5G

今時今日要買一部行貨5G摺屏手機，大眾選擇可謂萬中無一。如今情況將有所改變，事關HONOR榮耀宣布引進HONOR Magic Vs 5G旗艦級摺屏手機，更破天荒以1萬港元有找的「心理關口」因素來定價。講返新機，早於MWC 2023發表時已備受矚目，更獲多家海外傳媒頒授「Best of MWC」殊榮！到底HONOR Magic Vs 5G有幾巴閉？即刻同大家睇真啲！
零齒輪鉸鏈4枚組件締造12.9毫米摺疊
HONOR Magic Vs 5G採用與三星Galaxy Z Fold系列相同的左右屏摺疊設計，外屏為6.45吋曲面OLED(解析度2,560X1,080)，提供21:9比例兼支持120Hz更新率；展開內屏則是一塊7.9吋90Hz更新率2K+柔性OLED，而且內外屏的屏佔比同樣達90%，視野寬廣。值得一提，Magic Vs 5G的內屏備有一層AR光學膜覆蓋，廠方表示光線反射率能減低61%，改善戶外閱讀體驗；仲特別針對用機時的護眼需要，內外屏均具備1,920Hz PWM與動態調光，減少閃爍，另有夜間紓緩顯示，根據夜間不同時段微調屏幕色溫，體貼用家。
雖然HONOR Magic Vs 5G的摺機方式看似跟同類機種大同小異，惟內裡鉸鏈轉軸結構卻不盡相同。此機採用「零齒輪鉸鏈」的榫卯式一體成型結構，通過凹凸構件結合連接方式，將零件縮減至僅4枚，令摺合更順滑無縫，加上稀土鎂合金製外屏支撐架構，減重達34%；內屏鈦合金架構亦減輕兩成，令手機更堅固輕盈。廠方聲稱摺疊處僅12.9毫米，比三星的15.8毫米更為纖巧平整，並通過40萬次摺合測試，非常可靠。
5000mAh摺機最高電量強化商務效能
硬件規格方面，新作搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1晶片、12GB+512GB儲存和支援66W快充的5,000mAh大容量電池，續航力堪稱摺機最高，加上新機採用環繞機身的天線組合，廠方表示接收信號增強200%。相機系統方面，後置3鏡由54MP像素IMX800主攝、50MP廣角微距鏡與8MP像素3倍光學變焦遠攝組成，足夠應付日常影相需要。再者針對多工作業，新機內置Magic Text文本掃描、識別和保存為PDF的功能，還允許用家直接對重要訊息執行操作，如撥打電話、發送短訊或在圖像上保存號碼；又有智能多屏功能，最多開啟4個應用程式進行多工操作，兼支持分屏和浮動桌面模式。
備有天青及亮黑雙色選擇、售價9,999港元的HONOR Magic Vs 5G，即日起至6月7日晚上23時59分於官方網店開放預售，期間即送高階Bose QuietComfort 45真無線消噪耳機(價值：2,499港元)，數量有限，送完即止。
網址：www.hihonor.com.hk