匯款平台丨圓幣錢包RD Wallet推早鳥優惠 預先登記享一世免費匯款豁免手續費

本地企業對跨境電商的需求愈趨殷切，全球匯款為金融科技開拓新商機。圓幣科技早前軟發布了專注為企業服務的電子錢包「圓幣錢包 RD Wallet」，於試業階段已有部分客戶率先體驗其兌匯便利。官方最近為其推出早鳥登記優惠，於推廣期內成功透過《RD App》建立企業檔案，兼登記圓幣錢包等候名單，然後於圓幣錢包正式開業的60天內，成功開立圓幣錢包，即可獲「一世電匯匯出手續費豁免優惠」*(受條款及細則約束)

圓幣錢包是香港首個專注為企業服務的電子錢包，支援多種區內貿易主要貨幣，並設有嶄新的記帳單位「圓幣」，協助企業更有效地管理外匯風險。企業可透過《RD App》手機遙距開戶，最快1小時成功開立帳戶^，並接受逾190個國家和地區註冊的企業申請^。而且開戶費用全免，亦不設月費或年費，支援港元、人民幣、美元、日圓和歐元5種貨幣兌換，適用錢包之間轉賬，資金即時到賬功能。

*須滿足適用的合資格要求。每月最多可獲得2次通過圓幣錢包進行電匯匯出交易的手續費豁免。受條款及細則約束。

^須成功透過RD App完成企業身份認證及通過圓幣錢包內部審批程序, 包括但不限於提供該企業及其業務的英文資料作查冊之用, 並受相關條款及細則約束。實際開戶所需時間或會因個別情況而有所不同。

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