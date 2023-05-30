全焦段兼顧丨搭載Summilux高速鏡頭 Leica Q3登場 連結手機upload靚相快10倍

搭配60MP像素 背照式 BSI-CMOS與 Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH. 鏡頭

作為入手Leica另一較相宜的選擇，全新Leica Q3全片幅相機採用三倍解析度技術的60MP像素背照式 (BSI-CMOS) 感光元件，可拍攝60MP、36MP和18MP像素照片。其中60MP像素解析度模式可捕捉非常清晰的細節和層次，而36MP或18MP像素模式方便持久穩定的高質連拍。相機的ISO感光度範圍為50至100,000，又配備新一代Maestro IV系列圖像引擎，對應8K攝錄和支援H.265及蘋果ProRes格式。

新機選配的Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH.高速鏡頭內置微距模式，最近對焦距離為17cm，可用於拍攝特寫。至於鏡頭裁切數碼變焦在28mm、35mm、50mm和75mm的基礎上，更新增90mm焦段。此外Leica Q3還新增了Leica透視控制(Leica Perspective Control -LPC)和Leica動態範圍(Leica Dynamic Range - LDR)，成像在未經後製下也可保證出色的畫質。

此外相機的自動對焦系統亦有顯著提升，全新混合自動對焦系統配搭相位檢測技術，提供高速、精準對焦和物體追蹤功能；高度反差自動對焦技術、DFD系統、相位檢測自動對焦和智慧主體識別功能，都保證可以拍攝出明亮清晰的相片。