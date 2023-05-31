生活冷知識｜30℃=冷氣失守 盤點5個冷氣慳電法 舒服又慳錢！

最近日間平均氣溫都超過30℃，不少人家中的冷氣都已經失守，但長期使用冷氣卻會增加耗電，不但令電費增加，對環境亦會造成不良的影響，以後就教大家5個使用冷氣時的慳電法，讓大家舒服又慳錢！

冷氣慳電法｜維持25.5～26°C 當冷氣在製冷時，每下降1°C便有機會增加約10%的耗電量，而冷氣高於26°C時未必可以帶來涼快的感覺，低於25.5°C則有機會過冷，反而需要在冷氣地方穿上外套，因此建議將冷氣維持在最能夠讓身體舒適的25.5～26°C，不但可以令身體變得舒適，同時為冷氣最節能的溫度，一舉兩得。

冷氣慳電法｜夜間選用睡眠模式 不少人睡覺時都有開冷氣的習慣，但是睡覺時沒有辦法調整冷氣的溫度或風力，長時間讓冷氣運轉不但有機會引起感冒，還會造成電力過分消耗。而睡眠模式一般是減少環境溫度和設定溫度的差異，可以讓風力自動調節到最小，從而令耗電變少，因此建議在睡眠時使用睡眠模式，以便帶來慳電的效果。如果家中冷氣沒有睡眠模式的功能，則可以設定時間制，讓冷氣在睡眠期間自動關閉，一般冷空氣在室內可以維持一段時間，讓起床前都能在舒適的溫度中渡過。

冷氣慳電法｜不要頻繁開關 有些人認為室內溫度變冷後便可以立刻關閉冷氣，但冷氣在剛啟動及降溫時的耗電量較正常運轉時大，直至房間溫度下降至接近設定溫度時耗電才會下降，因此頻繁開關反而造成電力浪費，建議如果只會離開家中一段小時間，可以選擇將風力變弱或溫度調高，而非頻繁開關冷氣，以防造成反效果。

冷氣慳電法｜定期清潔隔層網 不少人在轉季的時候都有清潔冷氣隔塵網的習慣，而長期不清潔隔層網不但容易堵塞冷氣的換熱孔，令冷氣在降溫時需要更大的功率，從而造成耗電，同時隔塵網上的灰塵會對呼吸道造成危害，因此建議最好一個月清潔一次，或按隔塵網的狀態進行清潔。