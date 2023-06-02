2023父親節遊玩攻略 與爸爸共建美好時光

父親節就到啦，計劃好同爸爸去邊玩未？am730為大家搜羅了3個親子好去處，包括香港合味道紀念館、LEGOLAND及NAMCO運動遊樂競技場，同爸爸一齊創建獨一無二的父親節回憶！
香港合味道紀念館 為爸爸DIY專屬杯麵
合味道杯麵就食得多，自己落手落腳DIY杯麵又試過未？位於尖沙咀中港城的合味道紀念館香港 (下稱「紀念館」) 以「安藤百福創造力之旅」為主題，設有三大體驗式工作坊——「我的合味道工作坊」(票價：$60)、「出前一丁工作坊」(票價：$120) 及「榖物麥片工作坊」(票價：$60)。參加者不但能深入了解產品的誕生緣由及製作過程，還可以親自DIY屬於自己的產品及創作獨一無二的包裝設計，館內亦有多個特色展覽打卡位，歡迎跟爸爸一起打卡留念！此外，紀念館的兩周年限定企劃「雙倍配搭．加倍滋味」亦延長至6月30日，將湯底及配料雙倍升級，新增至多達8款湯底及24款配料，當中4款期間限定湯底包括人氣之選周打蜆湯味、龍蝦湯味、鮮蝦番茄味及叻沙味，一定有款啱爸爸口味！
開放時間：逢星期一、二、四、日：11:15am-8:15pm
逢星期五、六及公眾假期：11:15am-9:15pm
逢星期三：休館
地點：尖沙咀中港城2樓26-35號
預約參加工作坊： www.cupnoodles-museum.com.hk
全港首個親子同樂LEGOLAND 10個主題展區探索微縮香港風景
以深受大人小朋友歡迎的LEGO為主題的LEGOLAND非常適合親子同樂！LEGOLAND由成千上萬塊LEGO積木打造，共有10個主題展區，包括迷你天地®、古堡歷險、魔法轉盤及樂高賽車場等。當中的迷你天地®呈現多個獨樹一幟的香港地標及風景，如中環天星碼頭、廟街、香港終審法院等著名地標，跟爸爸一起發掘各個香港縮影。此外，喜歡動手DIY的讀者更可預約樂高®創意工作室，向模型拼砌達人取經，跟爸爸一起發揮創意！
開放時間：星期一至五：11am-7pm (最後入場時間：6pm)；
星期六、日及公眾假期：10am-7pm (最後入場時間：6pm)
(星期六、日及公眾假期設有3小時上限遊玩時間)
門票：假日門票網上價$250；
平日門票網上價$199 (3歲以下小童免費入場)
地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號
預約及購票：www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/
NAMCO運動遊樂競技場 9大遊戲區集數碼科技、運動、娛樂於一身
位於九龍灣德福廣場的NAMCO運動遊樂競技場「SPORTAINMENT ARENA」至啱喜歡郁動的爸爸們！SPORTAINMENT ARENA集數碼科技及運動於一身，設有9大遊戲區，包括多項挑戰平衡和反應力的刺激遊戲，如射箭、巨大化保齡球等，適合一家大細去挑戰！
開放時間：11am-9pm (最後入場為8:30pm)
門票：首30分鐘$90、其後每30分鐘$70；
學生門票：首30分鐘$70、其後每30分鐘$60；
小童門票 (6-12歲)：首30分鐘$60、其後每30分鐘$40
地點：九龍灣德福廣場二期5樓501A號舖