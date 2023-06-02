2023父親節遊玩攻略 與爸爸共建美好時光

父親節就到啦，計劃好同爸爸去邊玩未？am730為大家搜羅了3個親子好去處，包括香港合味道紀念館、LEGOLAND及NAMCO運動遊樂競技場，同爸爸一齊創建獨一無二的父親節回憶！

香港合味道紀念館 為爸爸DIY專屬杯麵

合味道杯麵就食得多，自己落手落腳DIY杯麵又試過未？位於尖沙咀中港城的合味道紀念館香港 (下稱「紀念館」) 以「安藤百福創造力之旅」為主題，設有三大體驗式工作坊——「我的合味道工作坊」(票價：$60)、「出前一丁工作坊」(票價：$120) 及「榖物麥片工作坊」(票價：$60)。參加者不但能深入了解產品的誕生緣由及製作過程，還可以親自DIY屬於自己的產品及創作獨一無二的包裝設計，館內亦有多個特色展覽打卡位，歡迎跟爸爸一起打卡留念！此外，紀念館的兩周年限定企劃「雙倍配搭．加倍滋味」亦延長至6月30日，將湯底及配料雙倍升級，新增至多達8款湯底及24款配料，當中4款期間限定湯底包括人氣之選周打蜆湯味、龍蝦湯味、鮮蝦番茄味及叻沙味，一定有款啱爸爸口味！

開放時間：逢星期一、二、四、日：11:15am-8:15pm

逢星期五、六及公眾假期：11:15am-9:15pm

逢星期三：休館

地點：尖沙咀中港城2樓26-35號

預約參加工作坊： www.cupnoodles-museum.com.hk