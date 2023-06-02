日本TSK慳電式冷風無葉空調機 3檔風速×3種風類吹出清涼風
夏日炎炎想要部大直徑空調機幫爸爸降溫？日本TSK無葉空調機設有3檔風速調節，無葉安全設計，可加普通水利用水箱冰晶降溫，達致快速降溫效果，吹出自然清涼冷風，對孕婦、嬰兒、老人健康安全保護，長吹不傷身，且配備智能遙控按鍵，可遠程操作，連同80分鐘智能定時功能，既安全又慳電。
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韓國B&C升級款豪華按摩足浴盆 仿真人推拿按摩 可摺疊慳位一流
爸爸放工都想鬆一鬆！韓國B&C折疊式按摩足浴盆模擬真人推拿設置的按摩器及物理按摩滾輪，搭配加強自動按摩，能為腳底肌肉進行放鬆，加上智能精準恆溫PTC加熱功能及紅光輔助，讓水溫更均勻，溫暖又舒適。足浴盆收起只有7cm厚度，能節省更多位置，且備有多重安全保護，包括高溫保護、水電分離保護、防乾燒保護，等爸爸可以享受非一般的足浴樂趣！
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韓國B&C便攜式音響喇叭無線K歌神器 一機兩咪 與爸爸盡情高歌
想跟家人一起K歌？韓國B&C無線K歌神器專業靚聲版，強勁高低音音響喇叭，還原立體聲效，輕鬆覆蓋整個空間。產品以無損音質藍牙連接，讓用家享受無線自由，且配備特大日本鋰電池，續航力高。此外，一機兩咪，適合家庭、活動、公司聚會等場合使用，感受非同凡響的K歌體驗！
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