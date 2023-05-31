父親節蛋糕情報(持續更新)│SoulgoodBakery x 淡墨 x Urban Coffee ／Royal Delights／JW Marriott／NINA PATISSERIE／龍島 /美心

剛過五月份母親節，踏入六6月就是父親節的天下！各大獨立或連鎖餅店已開始推出形形式式口味與款式的蛋糕，有酒有啡有奶黃包有豆腐火腩飯(!)，給父親們一個驚喜，部分更有早鳥優惠！

父親節蛋糕情報│ SoulgoodBakery x「淡墨」x Urban Coffee 獨家黃金比例啡味香濃 設單買／限定套裝

以巴斯克芝士蛋糕起家的Soulgood Bakery，特別為父親節推出聯乘企劃，與本地氈酒品牌《白蘭樹下》及咖啡品牌《Urban Coffee Roaster》合作，獨家創作出全新提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕。為了是次聯乘，白蘭樹下特別釀製濃郁版本的淡墨，獨家供應予Soulgood Bakery，使蛋糕之中咖啡酒風味更加突出，經店主Anjaylia反複試驗烘焙，設計出這個充滿創意的提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕，並調配出理想的黃金比例：巴斯克芝士蛋糕加入由Urban Coffee Roaster專業挑選的埃塞俄比亞淺焙精品咖啡，舖上浸泡適量淡墨的手指餅，再配以結合馬斯卡彭芝士及鮮忌廉的一層，最後灑上大量法國可可粉，炮製出獨一無二的精品級蛋糕。而店主更細心地將蛋糕調製成不同的含酒量，分成3個濃度及一個無酒精版本迎合不同爸爸的口味。

除了單買原個蛋糕，另設「父親節限定套裝」(優惠價$888，原價$1,128)，數量有限，售完即止。6吋及8吋提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕即日起有少量於門市供應及於網上預訂；「父親節限定套裝」則可即日起至6月15日期間於網上預訂，數量有限，售完即止。

無酒精版 - $580/6 吋、$780/8 吋

入門版 - $620/6 吋、$820/8 吋

微醺版 - $660/6 吋、$860/8 吋

酒鬼版 - $700/6 吋、$900/8 吋

尖沙咀 K11 MUSEA B2 層B201-39 號舖

https://www.soulgoodbakeryhk.com/

Instagram@soulgood.bakery