消費券2023｜AlipayHK全新積分獎賞計劃 每日抽獎獨贏100萬元獎賞/一次消費賺三重積分

2023年第二期消費券計劃將於下周一(6月5日)開始登記，AlipayHK宣布推出全新積分獎賞計劃加碼消費券，用戶可一次消費賺三重積分，更可以積分當錢使。所有選用AlipayHK領取消費券用戶可以積分換領價值高達$80獎賞，而新登記用戶額外多獲價值高達$30獎賞；每日參加消費券抽獎，贏走大獎高達1億積分，兌換價值100萬元獎賞。

四大獎賞現有及新登記用戶都有份 每日抽獎賺 1 億積分

AlipayHK會向消費券用戶推出4大獎賞及逾600萬元積分優惠券，所有消費券用戶參與活動可獲高達8,000積分，價值$80獎賞；新登記用戶額外再送3,000積分，合共總值高達$110獎賞，所有消費券用戶參與抽獎有機會獨享1億積分。

• 所有以AlipayHK領取消費券用戶，於消費券派發當日可獲2,000積分，即價值高達$20獎賞。

• 於2023年第二期消費券計劃新登記使用AlipayHK的用戶，可額外獲3,000積分，價值高達$30獎賞。

• 所有消費券用戶在6月3日至6月17日期間，均可參加億元積分大抽獎，每人每日可參加2次，百分百中獎，獲6,000至最高1億積分，兌換高達100萬元現金賞。

• 在6月1日至7月16日期間完成身分認證的18至24歲消費券用戶，可獲$50獎賞。

AlipayHK更為消費券積分用戶準備價值逾600萬元優惠券，使用積分即可換領，當中包括$100 AlipayHK通用禮券、$25餐飲禮券等。