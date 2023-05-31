消暑｜軟硬兼施=杜絕曬黑、曬傷！整合6大防曬方法 多管齊下更有效

不少人在夏天對於防曬會多加功夫，除了使用防曬產品外，還有其他方法可以達到防曬的效果。以下就整合6大防曬方法，建議大家可以軟硬兼施，多管齊下來杜絕紫外線的侵害。

最佳的防曬方法其實便是多留在室內，室內雖然有紫外線，但相對夏天猛烈的太陽少，因此在夏天多留在室內便有效防止曬黑或曬傷。如果沒有辦法避免進行戶外活動，可以選擇在晚上或是紫外線指數較低的日子進行，將受紫外線侵害的影響降至最低。

防曬方法｜化學防曬產品

塗抹化學防曬產品屬於軟防曬的一種，化學防曬產品一般是利用化學成份，減弱及分散紫外線對皮膚的傷害，因此一般防曬效果都比物理防曬產品好。不過使用化學防曬時，產品會吸收至皮膚的底層，因此不建議敏感肌人人士使用，可以因應自己的皮膚狀況選擇較適合自己的防曬產品。

防曬方法｜物理防曬產品

除了化學防曬外，還有物理防曬，同樣屬於軟防曬的方法。物理防曬的原理源於在皮膚表面形成保護膜，以反射、散射紫外線的方法來減少紫外線與皮膚的接觸，從而保護皮膚免受紫外線的侵害，而且成份一般比較溫和，更適合敏感肌人士使用。