消暑｜軟硬兼施=杜絕曬黑、曬傷！整合6大防曬方法 多管齊下更有效

不少人在夏天對於防曬會多加功夫，除了使用防曬產品外，還有其他方法可以達到防曬的效果。以下就整合6大防曬方法，建議大家可以軟硬兼施，多管齊下來杜絕紫外線的侵害。
防曬方法｜多留在室內
最佳的防曬方法其實便是多留在室內，室內雖然有紫外線，但相對夏天猛烈的太陽少，因此在夏天多留在室內便有效防止曬黑或曬傷。如果沒有辦法避免進行戶外活動，可以選擇在晚上或是紫外線指數較低的日子進行，將受紫外線侵害的影響降至最低。
防曬方法｜化學防曬產品
塗抹化學防曬產品屬於軟防曬的一種，化學防曬產品一般是利用化學成份，減弱及分散紫外線對皮膚的傷害，因此一般防曬效果都比物理防曬產品好。不過使用化學防曬時，產品會吸收至皮膚的底層，因此不建議敏感肌人人士使用，可以因應自己的皮膚狀況選擇較適合自己的防曬產品。
防曬方法｜物理防曬產品
除了化學防曬外，還有物理防曬，同樣屬於軟防曬的方法。物理防曬的原理源於在皮膚表面形成保護膜，以反射、散射紫外線的方法來減少紫外線與皮膚的接觸，從而保護皮膚免受紫外線的侵害，而且成份一般比較溫和，更適合敏感肌人士使用。
防曬方法｜遮陽傘(UPF>40+UVA透光率<5%)
傘子並非下雨時才可以使用，當陽光過分熾熱時，最好的保護網便是像保護罩般的傘子，特別適合作為硬防曬使用。不過需要選用UPF>40及UVA透光率<5%的傘子才有防曬的功效，內部亦建議選用黑色或暗色，而非具有反光作用的金色或銀色。同時建議選用傘面和弧度大的傘子，以防止地面與其他物件進行反射，無法防曬。
防曬方法｜防曬衣
穿着防曬衣亦是硬防曬的一種，防曬衣的基本標準為質地需要輕薄，而且經過特殊處理才可以稱作防曬衣，一般都需要UPF>40及UVA透光率<5%才會有防曬的效果。不過穿着防曬衣較一般衣服炎熱，但是為了避免曬黑、曬傷等問題，建議進行長時間戶外活動時穿着，比起一般的衣服更有效防曬。
防曬方法｜帽子
進行戶外活動時，特別是行山、露營等，都建議可以戴上帽子，以防太陽光直接射在臉上。不過由於深色吸熱，因此建議選擇外面淺色、內部暗色的帽子，既可以防曬，也不會妨礙散熱。而帽子的帽檐闊度亦特別重要，需要可以完全擋着面部才達到保護作用，比起棒球帽、cap帽等只可以遮擋正面的帽子，漁夫帽或農夫帽才具有全面保護的作用，這樣便可以做好硬防曬的效果，讓整個面部都可以得到保護。