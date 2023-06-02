消暑｜清爽開胃解渴！5款夏日清涼飲品教學 西瓜益力多/綠豆沙牛奶

最近天氣特別炎熱，除了感到疲倦外，還會令人失去食慾，需要喝一些清爽開胃的清涼飲品來補充體力。以下就教大家製作5款夏日清涼飲品，不但可以舒緩夏天帶來的不適，還可以讓身體補充足夠的水份，清爽地渡過夏天！

清涼飲品｜西瓜益力多 西瓜具有利尿解熱的作用，在水果中的消暑功效特別出色，特別適合在炎熱的夏天食用，再配上含有豐富益生菌的益力多，便可以變成消暑解渴的夏日清涼飲品！ 做法： 1.西瓜切粒放入杯底，用匙羹搗出汁。 2.加入冰塊，再倒入適量梳打水。 3.最後倒入一瓶益力多即可。

清涼飲品｜綠豆沙牛奶 綠豆具有消暑解渴的作用，不但可以消除暑熱，還有利尿和排毒的作用，特別適合用來製作夏日飲品，而綠豆沙牛奶便是台灣特別流行的配方，煲好綠豆沙後加入牛奶一起飲用即可，十分方便。 做法： 1.綠豆預先浸泡一晚，然後煮至軟身。 2.一半綠豆加適量煉奶和牛奶。 3.將所有綠豆放入攪拌器打成綠豆沙。 4.杯底倒入少量綠豆沙，再倒入牛奶，最後倒入綠豆沙至滿杯即可。

清涼飲品｜維他命C綠茶 夏天時特別容易因為陽光或流汗而感到疲倦，需要補充維他命C來增強體力，而橙、檸檬等都含有豐富的維他命C，再配合清爽涼快的綠茶，便可以變成開胃鮮甜的香橙綠茶，讓疲倦感一掃而空！ 做法： 1.將橙切片放幾片入杯中，再加入青檸、檸檬各1片，用匙羹搗出汁。 2.加入冰塊和適量橙汁。 3.倒入預先泡好的綠茶，攪拌均勻即可飲用。

清涼飲品｜話梅桔仔茶 天氣炎熱的時候食慾特別低落，如果想促進食慾，建議可以進食一些酸味食物，而話梅和桔仔都屬不錯的選擇，不但可以增強食慾，而且還可以消除疲倦感，配合綠茶一起飲用，便能輕鬆面對夏日帶來的不適。 做法： 1.檸檬和青檸用鹽搓洗乾淨，切片去核。 2.在杯中加入幾片檸檬和桔仔。 3.加入話梅和適量蜂蜜，然後加入冰塊和冷泡後的綠茶。 4.飲用的時候可以隨口味將檸檬和桔仔搗出汁。