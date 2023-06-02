消暑｜清爽開胃解渴！5款夏日清涼飲品教學 西瓜益力多/綠豆沙牛奶

最近天氣特別炎熱，除了感到疲倦外，還會令人失去食慾，需要喝一些清爽開胃的清涼飲品來補充體力。以下就教大家製作5款夏日清涼飲品，不但可以舒緩夏天帶來的不適，還可以讓身體補充足夠的水份，清爽地渡過夏天！
清涼飲品｜西瓜益力多
西瓜具有利尿解熱的作用，在水果中的消暑功效特別出色，特別適合在炎熱的夏天食用，再配上含有豐富益生菌的益力多，便可以變成消暑解渴的夏日清涼飲品！
做法：
1.西瓜切粒放入杯底，用匙羹搗出汁。
2.加入冰塊，再倒入適量梳打水。
3.最後倒入一瓶益力多即可。
清涼飲品｜綠豆沙牛奶
綠豆具有消暑解渴的作用，不但可以消除暑熱，還有利尿和排毒的作用，特別適合用來製作夏日飲品，而綠豆沙牛奶便是台灣特別流行的配方，煲好綠豆沙後加入牛奶一起飲用即可，十分方便。
做法：
1.綠豆預先浸泡一晚，然後煮至軟身。
2.一半綠豆加適量煉奶和牛奶。
3.將所有綠豆放入攪拌器打成綠豆沙。
4.杯底倒入少量綠豆沙，再倒入牛奶，最後倒入綠豆沙至滿杯即可。
清涼飲品｜維他命C綠茶
夏天時特別容易因為陽光或流汗而感到疲倦，需要補充維他命C來增強體力，而橙、檸檬等都含有豐富的維他命C，再配合清爽涼快的綠茶，便可以變成開胃鮮甜的香橙綠茶，讓疲倦感一掃而空！
做法：
1.將橙切片放幾片入杯中，再加入青檸、檸檬各1片，用匙羹搗出汁。
2.加入冰塊和適量橙汁。
3.倒入預先泡好的綠茶，攪拌均勻即可飲用。
清涼飲品｜話梅桔仔茶
天氣炎熱的時候食慾特別低落，如果想促進食慾，建議可以進食一些酸味食物，而話梅和桔仔都屬不錯的選擇，不但可以增強食慾，而且還可以消除疲倦感，配合綠茶一起飲用，便能輕鬆面對夏日帶來的不適。
做法：
1.檸檬和青檸用鹽搓洗乾淨，切片去核。
2.在杯中加入幾片檸檬和桔仔。
3.加入話梅和適量蜂蜜，然後加入冰塊和冷泡後的綠茶。
4.飲用的時候可以隨口味將檸檬和桔仔搗出汁。
清涼飲品｜石榴梳打水
石榴含有豐富的維他命C，有助增強皮膚對紫外線的抵抗力，長期食用可以為皮膚提供天然屏障，從內部調理黑色素，能夠預防陽光為皮膚帶來的傷害。而且石榴的味道酸甜，有助促進食慾，可以一舉多得地應對夏天，特別適合在夏天飲用。
做法：
1.切開石榴取出果肉，取適量放入杯底，用匙羹搗出汁。
2.加入冰塊和2片檸檬。
3.倒入梳打水，攪拌均勻即可飲用。