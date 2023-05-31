梅季開催！預訂梅之紅寶石和歌山「紅南高」 南高梅大使Esther Au教你揀靚梅浸靚酒

每逢踏入6月份就是和歌山梅季當造期，Dolce Dolce Kitchen的主理人兼南高梅大使Esther Au都會引入靚梅供fans預訂，今年當然不例外，更特地引入市場難得一見的「紅南高梅」！「紅南高梅」造期為南高梅及紫姬梅之後，即6月第二個星期開始，粒粒飽滿之餘，頂部紅色的「胎印」比一般南高梅多，果肉飽滿，果香都比一般青梅芬芳。

梅季開催│梅之紅寶石 每400粒只有１粒

紅南高梅產於和歌山日照最長的南面，每400粒只有一粒為紅頂的果實，超級罕有，平均size為2L、3L，產量佔整個和歌山梅市場不足一成，收成少得連內銷都不夠，因此有「梅之紅寶石」的美譽。有逾十年教浸梅酒經驗的她，曾多次獲和歌山邀請考察，最近也剛從和歌山回港，表示南高梅收成好，梅期比去年早，產量不缺，不過要找到市場上最大粒的4L梅依然是罕有，而今次的開售組合包括紅南高梅（混合2L、3L、4L三種size），另有紅南高梅浸酒套裝（紅南高梅2kg + 果實酒Brandy 1.8litre + 日本冰糖 1kg） ，並以優惠價預售。

講到浸靚梅，Esther建議大家使用35%酒精以上的Brandy，梅酒可陳年而且釀出來的就更加有層次，想學自己浸酒不妨參考以下的教學片段，教大家如何辨認梅種、浸梅酒的材料比例與秘訣等。現凡購買梅的朋友更可得到一張紀錄梅酒浸製分量的貼子乙張。

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【浸梅秘訣大公開】梅酒達人Esther親訪和歌山取經｜梅酒迷思大拆解！

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