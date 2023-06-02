東京美食懶人包｜目黑必食餐廳推介 高CP值omakase餐廳/世一可愛日本甜品/內臟燒肉

東京目黑並非傳統遊客旅遊會到訪的地區，但是其實附近一帶集中了不了個性咖啡店和特色美食，氣氛非常舒適。如果想貼近當地年輕人的飲食潮流的話，必去以下幾間餐廳！
目黑美食推介｜世一可愛日本甜品店「森の洋菓子店」
東京有不少賣相精緻的甜品店，而位於中目黑的「森の洋菓子店」主打可愛的森林系甜品和咖啡店輕食，以各種可愛動物為靈感，製成一系列美味食品，女生會看到實物一定會很興奮！推介人人都點的「熊仔梳乎里」，店家將圓滾滾的小熊化身為鬆軟梳乎里，即點即製，再配上雪糕和鮮忌廉，這個組合令人難以抗拒！
森の洋菓子店
地址：〒152-0003 東京都目黒區碑文谷４丁目１５−17
目黑美食推介｜內臟燒肉專門店「小野田商店」
不少人都喜愛食日式燒肉，「小野田商店」位於中目黑，專門吃內臟燒肉，價錢非常實惠！最受歡迎的是「9種烤內臟拼盤」，有牛小腸、牛心、豬喉嚨、豬胸肉等等，全部口感獨特，鍾意食內臟的話一定不能錯過！另外當然也有蔬菜和其他肉類選擇，大家不妨一試！
小野田商店
地址：東京都目黒區上目黒3-7-3 野尻ビル 1F
目黑美食推介｜超人氣高CP值omakase餐廳「鮨 たつ也」
雖然近年香港多了不少omakase餐廳，但如果想享受正宗日本美食，那下次去東京就一定要食一次omakase！「鮨 たつ也」在網上人氣高企，價錢合理，食物高質，最平每位¥11,000，即約＄620港元就有交易，性價比高！晚市套餐共有15道菜，最有名氣的是「海膽拖羅蛋黃卷」，是店家的招牌打卡名菜，用料新鮮，入口層次豐富！
鮨 たつ也
地址：東京都目黒區上目黒1-19-4 中目黒TNビル 1F
目黑美食推介｜必食漢堡扒蛋包飯
蛋包飯一向都是日本的國民美食！「麻布笄軒」位於中目黑區，小店主打日式洋食，吸引不少日本女生捧場。店舖最受歡迎的是漢堡扒蛋包飯，即點即製，外形脹卜卜，非常誘人！最特別的是半熟的雞蛋中會夾著芝士，香味濃郁，配上惹味漢堡扒和特製醬汁以及炒飯，值得一試！
麻布笄軒
地址：東京都目黒區上目黒1-8-29
目黑美食推介｜酸辣麻婆湯麵
日本人愛吃中華料理，位於中目黑有一間「新潟三宝亭」，專門吃酸辣麻婆湯麵，以中式酸辣湯結合麻婆豆腐，配上日式拉麵，不少客人都大呼辣得過癮！
新潟三宝亭 東京ラボ中目黒店
地址：東京都目黒區上目黒２丁目４４−５
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