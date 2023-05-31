東京美食懶人包｜淺草地區必去餐廳推介 拉麵/泥鰍料理/天婦羅丼飯/抹茶蒙布朗

淺草必去淺草寺 · 雷門、淺草寺五重塔 · 淺草寺寶藏門等景點，不少遊客都喜歡在附近租借和服影靚相。淺草一帶歷史悠久，聚集了不少老字號餐廳，而近年更有很多新血加入，開了不少時髦的咖啡店，非常適合大家前往觀光！今次為各位精選了多間淺草必食餐廳，大家不妨參考下啦！
淺草美食｜超人氣抹茶蒙布朗甜筒
淺草附近有很多小吃，而這間甜品店所推出的抹茶蒙布朗甜筒，最近紅遍整個社交平台，不少日本foodie都有推介！店家先用香脆的甜筒載著蛋糕，再在表面擠上滿滿的抹茶粟子蓉，視覺效果非常澎湃！味道入口有抹茶甘香，亦食得出粟子的綿密和香甜，喜歡吃抹茶的朋友下次去淺草必試！
茶々工房ふたつめ
地址：東京都台東區浅草1-37-6 1F
淺草美食｜老字號泥鰍料理
有吃過泥鰍嗎？在東京淺草有一間開業過百年的老字號餐廳，招牌貨是泥鰍鍋，不少遊客都專程到店光顧。店舖不論門面或店內裝飾，都充滿日本風情，客人需要席地而座，很有風味！泥鰍鍋以醬油為湯底，加入多得滿溢的原條泥鰍，以及大量蔥花，香氣四溢！
どぜう飯田屋
地址：東京都台東區西浅草3-3-2
淺草美食｜雷門三定天婦羅丼飯
如果覺得泥鰍鍋太重口味，那天婦羅應該比較容易入口吧。淺草「雷門三定」是淺草寺附近的一間百年天婦羅老店，據說是東京開業最久的天婦羅餐廳。店內最受歡迎的是「上天丼」，丼飯上舖滿大蝦、魚和多款蔬菜天婦羅，非常豐富！天婦羅方面炸漿薄薄的一層，炸得酥脆，並淋上日式醬油，香口惹味。
雷門三定
地址：東京都台東區淺草1-2-2
淺草美食｜淺草必吃渡邊拉麵
去日本旅行時大家總愛吃拉麵，下次來到淺草附近，不妨試試很受本地人喜愛的「らーめん渡邊拉麵」，店舖的招牌拉麵湯底是雞白湯湯底，湯汁濃稠，喝起來啖啖都是骨膠原！叉燒亦是用雞肉製，咬起來很軟嫩，配上爽滑拉麵，每位客人都吃不停口！
らーめん渡邊拉麵
地址：東京都台東區淺草1-33-7 RAYビル淺草 1F
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