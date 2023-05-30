東京美食懶人包｜池袋地區人氣餐廳推介！厚燒玉子鰻魚飯/爆餡飯團/雞湯關東煮

東京旅遊｜東京池袋地區近年新增了很多人氣新景點，例如池袋Sunshine60展望台展望公園、BANDAI Namco Cross Store等等。重點是池袋駅交通方便，如JR、東京METRO丸之內線、東京METRO有樂町線、東京METRO副都心線等等多條交通線經過，因此是遊客必到的地區之一！今次為大家精選多間位於池袋地區的人氣餐廳，厚燒玉子鰻魚飯、爆餡飯團、關東煮等等都非常吸引！下次去池袋觀光一於試下啦！

池袋美食｜厚燒玉子鰻魚飯

如果喜歡吃日式烤鰻魚，去池袋必食這碗厚燒玉子鰻魚飯！店間名叫「いづも」 ，位於池袋西口附近，主打鰻魚料理，最近憑一碗鰻魚飯打響名堂，在日本人氣高企，大量網紅、foodie都到店內打卡光顧。餐牌上有多款鰻魚部位串燒，也有各種鰻魚飯，例如炭燒鰻魚牛肉飯等。而厚燒玉子鰻魚飯賣相非常浮誇，每碗賣1980円，厚厚的玉子用上三顆雞蛋製作，鰻魚份量頗多，入口鮮美，肉質爽彈，水準相當不錯！

いづも

地址：東京都豊島區西池袋1-13-7