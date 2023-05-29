日本旅遊｜Toy Story Cafe登陸東京+大阪+名古屋 必食豆豆夾心麵包/勞蘇漢堡+期間限定周邊！

Toy Story粉絲請注意！由即日起，日本Toy Story主題咖啡店「OH MY CAFE」登陸東京、大阪及名古屋，以Andy、Bonnie及陽光托兒所3個玩具屋為主題，推出多款主題餐點及周邊商品，喜歡Toy Story的你一定不能錯過！
今次的主題Café分為3個不同主題的餐點：基本版菜單以Andy房間為概念，包括胡迪番茄意粉、巴斯光年咖哩飯、三眼仔乳酪冰沙等；另有限定版的BONNIE'S ROOM菜單，其中「豆豆夾心麵包」，以豆腐丸子做成三顆豆子，搭配沙律，超級打卡able！另一個限定菜單則以「陽光托兒所」為主題，必食「勞蘇漢堡包套餐」，以植物肉配上桃紅色漢堡麵包，更有奶瓶造型的牛奶飲料、焗烤土司盒等餐點，每款都精緻得讓人捨不得吃下肚！
除了主題餐點外，店舖亦有售周邊商品，分為現場及網上發售。當中包括徽章、貼紙、掛飾、環保袋等。如果選擇現場購買的話，需要在入店前領取整理券。
即睇全部周邊！
咖啡廳接受Walk-in及預約，大家可以先到OH MY CAFÉ官方網站進行預約，用餐時間為80分鐘，預約人數為4人或以下，並且需先以信用卡支付訂金，每人715日圓。於網上預約更可免費獲贈限定徽章！建議於10分鐘前抵達咖啡廳，如20分鐘仍然未到達，則會被取消。
東京店
地址：OH MY CAFE TOKYO
東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3F
日期：2023年4月28日（五）～7月9日（日）
大阪店
地址：Collabo_Index SHINSAIBASHI
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 23F
日期：2023年4月27日（四）～6 月18日（日）
名古屋店
地址：kawara CAFE&KITCHEN
愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 南館5F
日期：2023年4月29日（六）～6月18日（日）
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