廣州酒店2023｜精選3大廣州打卡酒店推介 懸崖泳池/70個特色溫泉/熱雪奇蹟 最平人均$371起【內附訂購詳情】

自從內地開關後，不少人都選擇到大灣區旅遊，當中鄰近香港的廣州成為旅遊熱門地之一。以下為大家整理3間廣州必到打卡酒店，當中包括溫泉度假酒店，設有70多個特色溫泉，喜歡浸溫泉的你一定不能錯過！
廣州酒店2023｜廣州三英溫泉度假酒店住宿 Sanying Spa Resort Hotel
三英溫泉度假酒店位於廣州增城白水寨省級風景名勝區，是以溫泉養生、健康水療為主題，集客房住宿、溫泉養生、休閑度假、餐飲、康體娛樂於一體。酒店坐落於群山之中，鄰近白水仙瀑、石門山等國家森林公園。酒店佔地面積22萬平方米，擁有10種不同房型的主題客房及70多個極具特色的室內外溫泉浸泡區和室外溫泉池，是白水寨風景名勝區內規模較大的溫泉度假酒店。
酒店必到打卡位包括特色打卡溫泉、夏日清涼水世界、水上搖擺橋、海浪池泡泡浴，另外加HK$151起即可以 HK$1,102 起升級預訂三英溫泉度假酒店聽泉閣溫泉房。
泉韻合院房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐
KKday 優惠: HK$951/房 起，平均 HK$475.5/位 起
訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/141117?cid=13367
地址：廣東省廣州市增城區派潭鎮高灘村溫泉路 2 號
建議交通：由西九龍站乘坐高鐵到廣州東站（約25分鐘），再轉乘的士（約 1.5小時）
廣州酒店2023｜海陵島北洛秘境洛悅酒店住宿 Beiluo Secret Land Luoyue Hotel
酒店位於「中國十大最美海島」之一的國家 5A 級風景區海陵島北洛秘境旅遊度假區核心區域，是海陵島北洛秘境景區內新開業的豪華酒店。簡潔的現代線條和華麗的輕奢設計相得益彰，客房含有 270 度觀景陽臺，飽覽浪漫海岸的美景，配有寶格麗洗漱用品及高端舒適床品等設施。無邊際泳池與大海相鄰，飽攬 270 度望海視野。
酒店必到打卡位包括室內兒童樂園、30 米高無邊際泳池、超打卡懸崖泳池，套票贈送雙人海灣泳池門票、雙人懸崖泳池暢遊單次門票及送電玩城30個遊戲幣。
2號樓聽海雙床房+雙人自助早餐
KKday 優惠: HK$1,008/房 起，平均 HK$504/位 起
訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/143671?cid=13367
地址：中國廣東省陽江市江城區閘坡鎮北洛灣大道保利順峰北洛秘境 4 幢文化中心
建議交通：由西九龍站乘坐高鐵到廣州南站前往陽江站（約 2 小時 15 分鐘），再轉乘的士（約40分鐘）
廣州酒店2023｜喜悅門酒店 / 麗楓酒店 連廣州熱雪奇蹟門票（原廣州融創雪世界）
夏天都可以滑雪！廣州熱雪奇蹟推出限定套票，購買州熱雪奇蹟2小時娛雪門票，包入住喜悅門酒店高級房或麗楓酒店豪華房，連雙人早餐及融創馬戲雙人觀演票。雙人2小時娛雪門票附備娛雪裝備，大家亦可以加購升級預訂雙人3小時初中級道滑雪門票連滑雪裝備。
廣州熱雪奇蹟2小時娛雪+入住麗楓酒店豪華房+雙人早餐（送融創馬戲雙人觀演票）
KKday優惠: HK$685/房 起，平均 HK$342.5/位 起
+HK$264起即可以 HK$951起升級預訂雙人3小時初中級道滑雪門票連滑雪裝備
廣州熱雪奇蹟2小時娛雪+入住喜悅門酒店高級房+雙人早餐（送融創馬戲雙人觀演票）
KKday 優惠: HK$741/房 起，平均 HK$370.5/位 起
+HK$244起即可以HK$985起升級預訂雙人3小時初中級道滑雪門票連滑雪裝備
訂購網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/31000?cid=13367
地址：廣東省廣州市花都區花城街道鳳凰北路 63 號廣州融創茂 F1 廣州熱雪奇蹟
建議交通：永東過境巴士由香港出發，花都融創茂商場下車（約 3-4 小時）
麗楓酒店地址：廣州市花都區新華鎮建設北路 201 號
建議交通： 廣州熱雪奇蹟乘的士（約 8 分鐘）
喜悅門酒店地址：廣州花都區建設北路 190 號
建議交通：廣州熱雪奇蹟乘的士（約 10 分鐘）