廣州酒店2023｜精選3大廣州打卡酒店推介 懸崖泳池/70個特色溫泉/熱雪奇蹟 最平人均$371起【內附訂購詳情】

自從內地開關後，不少人都選擇到大灣區旅遊，當中鄰近香港的廣州成為旅遊熱門地之一。以下為大家整理3間廣州必到打卡酒店，當中包括溫泉度假酒店，設有70多個特色溫泉，喜歡浸溫泉的你一定不能錯過！

廣州酒店 2023 ｜廣州三英溫泉度假酒店住宿 Sanying Spa Resort Hotel 三英溫泉度假酒店位於廣州增城白水寨省級風景名勝區，是以溫泉養生、健康水療為主題，集客房住宿、溫泉養生、休閑度假、餐飲、康體娛樂於一體。酒店坐落於群山之中，鄰近白水仙瀑、石門山等國家森林公園。酒店佔地面積22萬平方米，擁有10種不同房型的主題客房及70多個極具特色的室內外溫泉浸泡區和室外溫泉池，是白水寨風景名勝區內規模較大的溫泉度假酒店。 酒店必到打卡位包括特色打卡溫泉、夏日清涼水世界、水上搖擺橋、海浪池泡泡浴，另外加HK$151起即可以 HK$1,102 起升級預訂三英溫泉度假酒店聽泉閣溫泉房。 泉韻合院房 + 雙人自助早餐 + 雙人自助晚餐 KKday 優惠: HK$951/房 起，平均 HK$475.5/位 起 訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/141117?cid=13367 地址：廣東省廣州市增城區派潭鎮高灘村溫泉路 2 號 建議交通：由西九龍站乘坐高鐵到廣州東站（約25分鐘），再轉乘的士（約 1.5小時）

廣州酒店 2023 ｜海陵島北洛秘境洛悅酒店住宿 Beiluo Secret Land Luoyue Hotel 酒店位於「中國十大最美海島」之一的國家 5A 級風景區海陵島北洛秘境旅遊度假區核心區域，是海陵島北洛秘境景區內新開業的豪華酒店。簡潔的現代線條和華麗的輕奢設計相得益彰，客房含有 270 度觀景陽臺，飽覽浪漫海岸的美景，配有寶格麗洗漱用品及高端舒適床品等設施。無邊際泳池與大海相鄰，飽攬 270 度望海視野。 酒店必到打卡位包括室內兒童樂園、30 米高無邊際泳池、超打卡懸崖泳池，套票贈送雙人海灣泳池門票、雙人懸崖泳池暢遊單次門票及送電玩城30個遊戲幣。 2 號樓聽海雙床房 + 雙人自助早餐 KKday 優惠: HK$1,008/房 起，平均 HK$504/位 起 訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/143671?cid=13367 地址：中國廣東省陽江市江城區閘坡鎮北洛灣大道保利順峰北洛秘境 4 幢文化中心 建議交通：由西九龍站乘坐高鐵到廣州南站前往陽江站（約 2 小時 15 分鐘），再轉乘的士（約40分鐘）