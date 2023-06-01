「BeautiCITY」悅己之都 自愛之旅 繽紛熱鬧的美容健康購物體驗日

上周六（2023年5月27日）全港No. 1 一站式優質美容預約平台MindBeauty於置地廣場 Centricity 舉辦的美容及健康界盛會BeautiCITY場面熱鬧。

當日雲集超過30多間美容美髮健康生活品牌的美容師、髮型師、養生專家、專業健身教練、美容達人等，除設有講座，亦與現場參加者互相交流，分享扮靚知識。所有入場人士免費享用夏日特飲及獲得價值超過$3,500元的豐富禮品包，還可以嘗試各種最新美容療程及產品、健康養生食品；由髮型師即席設計時尚髮型，化妝師亦即場示範不同妝容，健身教練為參加者提供身體呼吸機能鍛煉、智能分析儀健康諮詢等。另外多位醫生及抗衰老專家講解嶄新逆齡研究及健康資訊，讓參加者於繁囂都市中享受一個舒適又繽紛熱鬧的美麗之旅。

出席嘉賓包括美容業頂尖品牌負責人、KOL、時尚達人、MindBeauty VIP 及 Centricity 會員。今次活動贊助商及 MindBeauty 合作夥伴包括The CLUB by HKT、PURE Group、Spa L'Occitane及DP PLACE等。MindBeauty提供不一樣的扮靚O2O體驗，定期為會員帶來各類極chill的扮靚活動。有興趣成為會員，可到www.mindbeautyhk.com加入或下載手機程序，近距離接觸一眾時尚達人及網紅，享受非凡的時尚盛會！