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日報
轉季流行病要小心 板藍根可自救
最近天氣反覆，不論疫情或流行病個案都有上升趨勢，私家診所及急症室人滿為患。如不想排12個小時才看到醫生，就要做好自救準備！報導指臨床研究發現，中藥複方和中成藥例如板藍根等，有效舒緩流感徵狀！位元堂清感茶，蘊含金銀花、板藍根、甘草等清熱解毒成分，以上等普洱茶吸收藥材精華。獨立茶包設計隨時即沖即飲，舒緩初感不適，方便又快捷！如果覺得經常口乾甚至咽喉不適，盡快沖位元堂#板藍根顆粒沖劑，擊退各種咽喉不適！由即日至6月30日於位元堂門市購買全線感冒系列，任選10盒75折！