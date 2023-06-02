熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2023-06-02 07:30:00
日報

維達消毒濕紙巾系列 殺滅99.9%冠狀病毒及常見浴室細菌

分享：

浴室，可能是全屋最容易骯髒的地方，全新維達浴室消毒濕紙巾，高效除垢，有效殺滅99.9%冠狀病毒、流感病毒及常見浴室細菌。維達消毒濕紙巾系列包括家居消毒濕紙巾、廚房消毒濕紙巾及全新浴室消毒濕紙巾，有效分別針對家居、廚房及浴室清潔，殺滅99.9%冠狀病毒，配合掀蓋式設計，一手易抽，一抽即抺，方便衛生。由即日至68日可於各大超市及AEON以優惠價$18.9購買1包維達浴室消毒濕紙巾。一連串推廣活動，如樣品派發及網上推廣都將同期推出，請密切留意Vinda Facebook Page
查詢: 2110 2030

維達消毒濕紙巾系列 家居消毒濕紙巾 廚房消毒濕紙巾 浴室消毒濕紙巾
留言專區
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受