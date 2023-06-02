維達消毒濕紙巾系列 殺滅99.9%冠狀病毒及常見浴室細菌

浴室，可能是全屋最容易骯髒的地方，全新維達浴室消毒濕紙巾，高效除垢，有效殺滅99.9%冠狀病毒、流感病毒及常見浴室細菌。維達消毒濕紙巾系列包括家居消毒濕紙巾、廚房消毒濕紙巾及全新浴室消毒濕紙巾，有效分別針對家居、廚房及浴室清潔，殺滅99.9%冠狀病毒，配合掀蓋式設計，一手易抽，一抽即抺，方便衛生。由即日至6月8日可於各大超市及AEON以優惠價$18.9購買1包維達浴室消毒濕紙巾。一連串推廣活動，如樣品派發及網上推廣都將同期推出，請密切留意Vinda Facebook Page。

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