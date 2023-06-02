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2023-06-02 07:30:00
日報

日本沖繩褐藻糖膠 促使變異細胞凋亡

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日本有「世界長壽」之國美譽，海帶深受國民愛戴，所含褐藻糖膠被譽為二十一世紀超級食物，是日本抗氧化的「長壽國寶」。Anmar日本沖繩100%特純褐藻糖膠，採用高端技術，從石垣全球最大珊瑚礁區之一，無污染水域萃煉Mozuku岩藻其褐藻糖膠含量為同類之冠。褐藻糖膠獨有「2極化調整細胞」健康長壽功能，可促使變異細胞凋亡，同時強化SIRT6長壽因子，修復細胞DNA，有助營造更多好細胞，強化生命力。每粒含量300 mg 100%褐藻糖膠，不摻雜材，濃縮珍貴，品質有保證。 適合任何體質，易被吸收。https://www.healthstore.com.hk/HKTVmall及指定藥房有售

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