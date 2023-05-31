家用咖啡機｜K11 Musea 期間限定 De’Longhi居家冷萃咖啡館 全自動即磨咖啡機 Eletta Explore

香港人生活繁忙，幾乎每日都會飲咖啡。近年不少人都會選擇在家中添置咖啡機，增加生活樂趣。De’Longhi將於2023年6月20日至7月19日期間，在K11 Musea開設期間限定 De’Longhi 居家冷萃咖啡館，現場會有咖啡團隊為客人展示及講解Eletta Explore全自動即磨咖啡機的冷萃過程，即場購買咖啡機，更可參加免費無酒精雞尾酒工作坊，有興趣的話不妨到現場了解一下！

De’Longhi全自動即磨咖啡機 Eletta Explore

日常製作一杯Cold Brew冷萃咖啡需時12小時，為迎合繁忙都市人的需要，De’Longhi首次將創新的冷萃萃取技術融入咖啡機中，5分鐘內便能製作出一杯冰涼濃郁的Cold Brew冷萃咖啡，無需再等待就可享用Cold Brew冷萃咖啡，To-Go 功能亦提供3種主要尺寸的咖啡容量，方便隨身攜帶到公司或戶外慢慢享用！



Eletta Explore全自動即磨咖啡機配備3.5吋全彩觸控屏幕，內設超過50款不同的冷或熱咖啡選擇，包括Cold Brew冷萃咖啡、冰卡布奇諾冷萃咖啡(Ice Cold Brew Cappuccino)、冰拿鐵、特濃咖啡、卡布奇諾以及拿鐵等，而研磨器可自行調節13種研磨度，讓你可以更精準地調配出心儀的咖啡！



De’Longhi居家冷萃咖啡館

地點：尖沙咀K11 Musea 3樓LA301

日期：2023年6月20日至7月19日

時間：

逢星期一至四 中午12時至晚上8時

星期五至日及公眾假期 上午11時至晚上9時