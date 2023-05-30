安妮亞YOHO MALL出沒！全港首個「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」去到元朗 日本直送安妮亞換臉公仔 /「邦德」1:1大型絨毛公仔/ 洛伊德FURYU模型

SPY×FAMILY FANS有福了！型爆間諜洛伊德、溫柔殺手約兒及可愛超能力少女安妮亞一家三口即將現身元朗YOHO MALL，聯乘東立出版社及 FOOD＆STYLE 打造 「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」！由6月1日至7月2日於YOHO MALL I中庭推出逾3,000呎動漫及美食市集，齊集逾300款日本直送及精選人氣動漫周邊，重點打造《SPY×FAMILY》期間限定店，搜羅日本直送及最新 《SPY×FAMILY》 精品大晒冷，而The Point會員更可以The Point App以指定積分換領 SPY×FAMILY 安妮亞化妝盒配件袋、安妮亞萌爆圖案毛巾或 安妮亞迷你毛巾限量精品，數量有限，先到先得，換完即止。

「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」 │ 6月1日至7月2日於YOHO MALL I中庭

安妮亞YOHO MALL出沒│與佛傑家族全家福打卡場景 收集「星星徽章」 わくわく（wakuwaku）！安妮亞表示好興奮！活動重頭戲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》期間限定店及佛傑家全家福打卡場景即將登場！超人氣主要角色女兒「安妮亞·佛傑」立牌公仔萌爆登場，旁邊還伴隨殺手媽媽「約兒」與間諜爸爸「黃昏」，一同坐在搭配其角色的漫畫經典名椅造型與大家會面！作為伊甸學園的菁英，大家絕對不能錯過每個收集「星星徽章」的機會，場內設有特大「星星與雷電」發光打卡裝置，立即與安妮亞展開「摘星之旅」任務！