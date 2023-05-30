好去處│日本殿堂級藝術家天野健「克隆維納斯奇襲意境」香港首展 多維體驗藝術空間Artelli打造創新藝術體驗

即日起至7月4日，多維體驗藝術空間Artelli香港與日本殿堂級藝術家天野健（天野タケル，Takeru Amano）合作，以一系列實體與虛擬形式藝術作品呈獻「克隆維納斯奇襲意境」香港首展，帶來當代藝術融合Web 3.0之嶄新觀展體驗。
Artelli致力提升藝術體驗 融合現代元素創新變革
當傳統藝術作品走進Web3.0與元宇宙的虛擬世界，藝術作品不再局限於實體收藏，亦為藝術愛好者提供了數字藏 品形式的選擇。多維體驗藝術空間Artelli致力提供多元創新的藝術體驗，本次與日本藝術家天野健聯手以傳統藝術融合數碼元素，呈現藝術家首個NFT作品實體展──「克隆維納斯奇襲意境」香港首展。
天野健首個NFT實體展 推出首批450幅NFT數字藏品及實體作品
Artelli繼早前於香港帶來「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3日本以外首站」後，緊接呈獻來自日本藝術家天野健在港首個NFT實體作品展「克隆維納斯奇襲意境」。展覽聚焦天野健以其最具代表性的《維納斯》系列作發想而打造的《克隆維納斯》全新系列──推出首批共450幅NFT數字藏品及實體作品、立體雕塑、場景藝術裝置及大型藝術裝置。藝術家從1,000多個現實生活中可見的符號視覺語彙進行創作，以直率簡約的人物角色與鮮豔飽和的色彩構圖形成強烈對比，探究與觀者之間的互動思維；現場購入《克隆維納斯》限量實體畫冊均可獲其封面同 款之NFT藏品，滿足藝術愛好者於現實與虛擬世界的收藏樂趣。
藝術家限定同款濾鏡 豐富沉浸式觀展體驗
為豐富觀展體驗，藝術家以其筆下經典角色《維納斯》加入愛心及檸檬元素、「豆豆眼」臉孔與貓咪特效創作成兩款AR互動濾鏡，讓觀展者可於Artelli展場體驗代入畫中角色的樂趣。
天野タケル「克隆維納斯奇襲意境」香港首展
日期：即日起至7月4日
時間：週一至日11:00 – 21:00
地點：中環皇后大道中16-18號新世界大廈地下及地庫18號舖