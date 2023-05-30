好去處│日本殿堂級藝術家天野健「克隆維納斯奇襲意境」香港首展 多維體驗藝術空間Artelli打造創新藝術體驗

天野健首個 NFT 實體展 推出首批 450 幅 NFT 數字藏品及實體作品

Artelli繼早前於香港帶來「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3日本以外首站」後，緊接呈獻來自日本藝術家天野健在港首個NFT實體作品展「克隆維納斯奇襲意境」。展覽聚焦天野健以其最具代表性的《維納斯》系列作發想而打造的《克隆維納斯》全新系列──推出首批共450幅NFT數字藏品及實體作品、立體雕塑、場景藝術裝置及大型藝術裝置。藝術家從1,000多個現實生活中可見的符號視覺語彙進行創作，以直率簡約的人物角色與鮮豔飽和的色彩構圖形成強烈對比，探究與觀者之間的互動思維；現場購入《克隆維納斯》限量實體畫冊均可獲其封面同 款之NFT藏品，滿足藝術愛好者於現實與虛擬世界的收藏樂趣。