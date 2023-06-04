好去處│全港首個「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」 逾300款日本直送及人氣動漫周邊精品匯聚 YOHO MALL

今個初夏，YOHO MALL聯乘東立出版社及FOOD＆STYLE打造「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」，由即日至7月2日於中庭設置逾3,000呎動漫及美食市集，齊集逾300款日本直送及精選人氣動漫周邊，重點打造《SPY×FAMILY》期間限定店，包括日本直送及最新的精品，更有超萌佛傑家的全家福打卡場景，貼實型爆間諜洛伊德、溫柔殺手約兒及可愛的超能力少女安妮亞拍照打卡。

場內的東立官方漫畫及精品區提供多個漫畫迷熱捧名作和珍稀精品，如風靡全球的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《孤獨搖滾》，以及許多漫迷心中經典──《海賊王》、《我的英雄學園》及《蠟筆小新》等巨作。同場加推FOOD & STYLE國際美食市集，多款特色食品及健康產品火熱上架。