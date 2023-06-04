好去處│全港首個「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」 逾300款日本直送及人氣動漫周邊精品匯聚 YOHO MALL

今個初夏，YOHO MALL聯乘東立出版社及FOOD＆STYLE打造「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」，由即日至7月2日於中庭設置逾3,000呎動漫及美食市集，齊集逾300款日本直送及精選人氣動漫周邊，重點打造《SPY×FAMILY》期間限定店，包括日本直送及最新的精品，更有超萌佛傑家的全家福打卡場景，貼實型爆間諜洛伊德、溫柔殺手約兒及可愛的超能力少女安妮亞拍照打卡。
場內的東立官方漫畫及精品區提供多個漫畫迷熱捧名作和珍稀精品，如風靡全球的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《孤獨搖滾》，以及許多漫迷心中經典──《海賊王》、《我的英雄學園》及《蠟筆小新》等巨作。同場加推FOOD & STYLE國際美食市集，多款特色食品及健康產品火熱上架。
必與佛傑家族合照
粉絲必搶日本熱賣精品 1:1邦德公仔
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》期間限定店齊集多款動漫周邊，其中不少均為日本直送產品，連香港粉絲皆難以入手，絕對不容錯過！其中主打超萌收藏級珍品－安妮亞萌寵1:1「邦德」公仔(66cm高)，還有以Cute 版造型熱賣的 Nendoroid 可動手辦玩偶，為角色轉換不同表情，神還原安妮亞招牌「謎之微笑」表情，亦有全新模型系列「POP UP PARADE 」可換臉公仔等，款款都令人愛不釋手。
《鬼滅之刃》《咒術迴戰》《孤獨搖滾》等漫畫精品一次過掃回家
風靡全球的《鬼滅之刃》最近推出第三季新番，時隔兩年續作強勢回歸，勢必掀起新一浪鬼殺隊之熱，承著熱潮場內東立官方精品店亦有售賣多款鬼滅系列商品，更同時搜羅全球話題作《咒術迴戰》、人氣動畫《孤獨搖滾》漫畫及精品於場內同步上架，熱愛少年漫的愛好者萬勿錯過搶購所愛！
FOOD & STYLE國際美食市集 特色美食開售
同場Food & Style 亦設有國際美食市集，匯集近20個攤位售賣多國特色食品，其中包括泰國特色甜品糕點、台式鳳梨酥、澳門經典珍味小食、急凍潮汕食品及各式歐洲美酒芝士等；更搜羅健康保健食品，如古法滴雞精、有機沉香茶、上乘蔘茸海味、美顏雪燕桃膠、養生花茶香茗及保健湯包等，琳瑯滿目，應有盡有。
積分換領《SPY×FAMILY》萌爆精品
YOHO MALL 6月推出恆生、中銀、滙豐及招商銀行信用卡簽賬消費禮遇，多買多賞，輕鬆賺取高達$1,500 Point Dollar回贈！《SPY×FAMILY》粉絲亦可以使用指定The Point 積分換領多款特選精品，包括SPY×FAMILY安妮亞化妝盒配件袋、安妮亞特大圖案毛巾或安妮亞迷你毛巾等！
活動詳情
地點：YOHO MALL I 中庭
日期與時間：即日至7月2日 11:00-21:00
查詢：2554 0023
Instagram：https://www.instagram.com/yohomallhk/