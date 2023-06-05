女生護膚｜夏天一到即生暗瘡？！盤點6款袪痘必食蔬菜 苦瓜鎮靜保濕/番茄減輕炎症

不少人一到夏天便會受到暗瘡問題，而出現暗瘡的原因，其實與身體積聚毒素及皮膚水油不平衡息息相關，需要多吃蔬菜幫助排毒才可以改善問題。而眾多蔬菜中，並非每款蔬菜都具有有效的袪痘作用，以下就盤點6款袪痘必食的蔬菜，多吃便能事半功倍，告別暗瘡問題！

袪痘蔬菜｜番茄 番茄含有豐富的膳食纖維、果糖、 葡萄糖及維他命等，不但屬於萬能的健康食品，其茄紅素成分有效減輕炎症的發生，而且還有作抵抗自由基，對於暗瘡問題特別有幫助，經常食用可以改善暗瘡問題，因此特別推薦將番茄入膳食用。

袪痘蔬菜｜青瓜 青瓜既可以幫助皮膚補充水份，還帶有利尿利水的作用，更對腸臟健康亦有一定的幫助，因此不但可以令皮膚變得水潤，還有助身體排出毒素，令暗瘡問題得到解決。而經常吃青瓜還可以幫助美白，對於去除痘印特別有幫助，因而達到袪痘袪印的效果。

袪痘蔬菜｜冬瓜 冬瓜具有生津潤肺、消除水腫、補水解毒、降脂減肥等作用，因此有效改善皮膚水油不平衡的問題，同時有助身體排毒，暗瘡問題便能迎刃而解。而冬瓜中的冬瓜籽含有油酸和氨基酸，有助控制暗瘡生長之餘，還可以抑制黑色素沉澱，令暗瘡印的問題亦可以得到解決，特別推薦暗瘡肌膚食用。

袪痘蔬菜｜苦瓜 苦瓜雖然味道甘苦，但具有降壓降糖、利尿涼血的養生作用，能夠有效排出身體毒素，令暗瘡問題得到解決。而且苦瓜還含有豐富的維生素B1和礦物質，令皮膚可以達到鎮靜保濕的作用，對鎮靜暗瘡、泛紅等問題特別有幫助。

袪痘蔬菜｜菠菜 菠菜含有各種豐富的膳食纖維，促進腸臟蠕動，因此有效排出體內積聚的毒素，從而改善因毒素積聚而造成的暗瘡問題。而且菠菜還含有抗衰老的成份，抑制黑色素沉澱，令暗瘡不容易留下暗瘡印，多吃便有效改善皮膚狀態。