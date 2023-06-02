大阪環球影城｜日本環球影城8月門票率先開放預訂 特快入場券免排隊玩多項機動遊戲

日本環球影城是大阪最人氣的主題公園，吸引世界各地遊客前往遊玩，暑假黃金檔期，更是一票難求！所以大家記得預先訂票，確保到時可以順利入場。日本環球影城設多個園區，包括超級任天堂園區、哈利波特園區、Minions樂園、侏儸紀公園等，特別受歡迎的園區現需要購買指定票券，或入園時立即以環球影城官方App領取「エリア入場整理券」，相當於號碼牌，方可於指定時間進場。KKday 現已開放暑假旺季檔期，可供預訂。讓大家入園前可於KKday 快捷方便地預訂各式票劵為入園做足準備。旺季入園人數定必急 升，及早計劃行程及預訂入園門票，省時又安心，避免撲空！