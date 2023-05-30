夏日護膚｜初夏護膚要訣「先減後加」 輕盈清爽好物推介

踏入初夏，天氣已經熱得令人窒息，是時候減輕肌膚負擔。初夏的護膚要訣在於「先減後加」：炎熱天氣令肌膚分泌多餘油脂，加上老廢角質堆積，阻礙吸收護膚品，容易導致水油失衡、毛孔閉塞等問題，必須先潔淨，減少多餘油脂污垢，疏通毛孔，喚醒肌膚吸收養分；之後再為肌膚加入水分營養，平衡油脂分泌，修護肌膚細胞，養成健康肌底。以水漾明亮肌膚迎接夏天，擺脫黏笠感。

潔淨好物 ｜fresh 限量版大豆卸妝潔面乳 $420/250ml

fresh與紐約知名的帕森設計學院(Parsons School of Design)聯乘，為王牌的大豆卸妝潔面乳設計限量版包裝。大豆卸妝潔面乳以大豆蛋白為核心，改善肌膚彈性及光滑度，更含有具鎮靜作用的青瓜萃取、補水的蘆薈啫喱和柔軟肌膚的琉璃苣籽油，在卸除日常污垢和彩妝的同時深層清潔，保持肌膚pH值並增加水分。