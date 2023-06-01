中環人氣鳥割烹 希鳥Kicho 一周年感謝祭 $888嘆十四道菜Omakase

來自日本東京的過江龍鳥割烹專家「希鳥 Kicho」一歲生日，由即日起至2023年6月30日，推出一周年感謝祭。廚師發辦鳥割烹十四道菜晚市menu$888（原價$1,000），更可搭配100分鐘任飲七款清酒($500)，希鳥並開放午市，lunch一樣可以品嘗炭香滋味的燒鳥定食。

十四道菜非常豐富，食材用上日本黑薩摩雞，有雞肉丸子雞清湯、炭火燒鳥之雞頸、雞心、雞胸、雞皮與雞腿肉、烤生麩配雞肉麵豉醬、免治雞肉軟骨串配蛋黃、冰沙、慢煮雞冠茶碗蒸、巴馬臣芝士蔬菜、主食有雞湯拉麵或免治雞肉飯，還有甜品雞蛋布丁及大福。當中的「燒雞皮」最出色，焦香脂香兼備，一啖入魂。而「雞腿肉」以日本山椒調味，炭香與辛香的山椒極為惹味。「炭燒免治雞肉軟骨」蘸上日本長崎縣太陽卵享用，口感爽脆蛋香滿載。「炭燒雞胸肉」帶有夏日色彩，雞胸以自家製土佐產香醋及季節蔬菜作點綴，灑上鹹香的烏魚子，層次感十足。

100分鐘任飲七款清酒包括賀儀屋味口本釀造與純米吟釀、山の壽純米吟釀與純米酒、龍勢夜の帝王與龍勢純米大吟釀，還有自家品牌希鳥純米吟釀，均由駐店清酒唎酒師精挑細選。

希鳥Kicho│中環皇后大道中萬年大廈1樓2B號舖│ 2633 8933