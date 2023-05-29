一起森巴舞！Uma Nota Carnaval Night Brunch 日系巴西美饌＋3小時無限暢飲 鼓手／巴西舞蹈員駐場表演

巴西長久以來吸引大量日本人移民當地，致使兩地的美食文化交流融和，而位於中環蘇豪卑利街、主打巴西日本美饌的Uma Nota，選用本地新鮮食材來結合日式烹飪技術，炮製地道且獨特的聖保羅風味美食。為迎接開業6周年，店方特意將別具標誌性的Carnaval早午套餐升級成為「Carnaval Night Brunch」，並將此定為巡迴盛宴派對，每3個月舉辦一次，現場鼓手表演及巴西舞蹈演員來注入嘉年華慶典元素，務求在強勁音樂、熱情奔放舞蹈下，將現場氛圍推向最高點，客人彷如置身巴西里約熱內盧街頭嘉年華中。

一起森巴舞｜美食推介 Churrasco 烤肉拼盤 甜品拼盤

一起森巴舞│Carnaval Night Brunch首場將於6月17日星期六上演，由晚上7時至晚上10時推出，每位$1,288，日系巴西美食盛宴包括精選多款可供分享前菜、主菜是烤肉拼盤及甜品拼盤，包括自家製木薯麵包配煙燻牛油；吞拿魚捲配芥末忌廉芝士；Calamar a la brasa烤魷魚配紅甜椒阿根廷青醬及木薯；Beterraba烤紅菜頭配豆腐忌廉、腰果、石榴油醋汁及芝麻菜；及Karaage ao passarinho日式炸雞配巴西汁。主菜方面將會享用豐富滋味的Churrasco烤肉拼盤，當中有炭烤草飼牛肉眼扒、豬肉腸和燒春雞，配上香烤新薯雜菜、巴西油醋汁及蔬菜沙律。為了照顧素食者的需要，菜單另備有素食選擇，可提前與餐廳聯絡以作安排。



最後，以招牌繽紛甜品拼盤作句號，多款透心涼雪糕、新鮮水果及精緻糕餅，為大家帶來幸福完美的滿足感。還有3小時無限量暢飲Prosecco氣泡酒、紅白餐酒、特色雞尾酒Caipirinha及西瓜Sakerinha及啤酒。