am專題｜免疫治療資助取決一項指標　3肺癌末期患者命運南轅北轍

肺癌是本港癌症殺手第一位，免疫治療配合化療對不少末期患者來說是最佳治療，同時更可大大延長存活率。所謂的免疫治療，其實是利用人體自身的免疫系統去攻擊癌細胞。然而，目前按照機制，僅「PD-L1蛋白」水平生物標記高於50%的患者，可獲政府資助接受免疫治療；低過該指標的患者則需自行承擔逾百萬元費用，以完成長達兩年的療程。《am730》早前接觸3位肺癌患者或家屬，雖然同屬肺癌末期，但治療命運卻南轅北轍。 採訪：專題組 吳小姐的媽媽年約70歲，2020年11月忽然發病，確診時已屬第四期肺癌。惟其檢測「PD-L1蛋白」水平低於50%，未符政府關愛基金資助門檻，醫療費只能靠家人想辦法籌得。吳小姐日前接受《am730》電話訪問指，「因為唔符合資助資格，只可以自費做(免疫治療)。但佢一次治療就已經要6萬幾(元)，仲要每3星期就要做一次。做咗幾個月之後，媽咪病情的確好咗，腫瘤細咗擴散都少咗。」 銀根短缺無力承擔高昂免疫治療費用 不過，因為銀根短缺，無力承擔，最後只可以放棄，轉返去公立醫院做化療。吳媽媽因肺癌擴散至腦部及脊骨等地方，最終不敵癌魔，於2022年2月撒手人寰。「以前以為香港醫療制度好先進，但原來『同病唔同命』。媽媽『PD-L1蛋白』唔過50%，只有47%，佢哋就閂水喉唔資助病人做免疫治療。」說罷，她哽咽指：「我只係一個普通文員，月入得萬幾蚊，我畀嘅已經係所有身家。我好內疚因為無錢，畀唔到媽媽做好嘅治療。醫生話，佢對免疫治療有正面反應，如果真係完成到2年嘅免疫治療加化療，話唔定唔駛咁快死......」

「PD-L1蛋白」低於指標的患者，無錢固然難獲「救命」治療。然而，PD-L1蛋白水平即使達「滿分」患者，求醫過程亦殊不容易。鍾先生指，2021年7月父親節與爸爸慶祝時發現其突然暴瘦，經身體檢查後，發現肺部有大黑影，身體各處亦有擴散跡象，同屬第四期肺癌。幸得其父「PD-L1蛋白」水平達標，故可接受關愛基金資助進行免疫治療，但在公立醫院求診路上仍荊棘滿途。 電腦掃描排期兩年「死8次先到」 鍾先生指出，確診初期，公立醫生只替爸爸照X光進行確認，醫生指，如進行較清晰的電腦掃描，則要排期兩年。他甚為無奈指，「肺癌末期患者存活期平均都係得3個月，如果真係要咁排的話，死8次先到我哋。」與爸爸感情甚篤的鍾先生，為免延誤病情，盡力安排其父於公立醫院及私家醫生兩邊一同治療。而2021年9月開始進行免疫治療及化療期間，鍾父肺部腫瘤的確大幅縮小，擴散範圍亦同樣收窄。豈料，踏入免疫治療第9個月，鍾父皮膚卻因出現潰爛出水等副作用而被迫叫停，只能以化療代替。「公立醫院話反應大唔做得，轉介咗我哋去衛生署皮膚科度做治療先。之後爸爸皮膚逐漸好轉，但公立都『企硬』唔做。去到最後，連衛生署個皮膚科醫生都忍唔住寫信畀返公立，話皮膚問題已經可以控制，但肺癌係會致命，叫佢哋可以重新再進行療程，咁佢哋先話考慮。」 救父心切的鍾生指，公院醫護向他提及，即使重啟免疫治療，亦只能安排每6至7個星期打一針，而非標準的3至4星期。至於劑量亦只能安排200毫升，而非適合其父身體重量的130毫升。「最後嘈咗好耐，先話安排4至5星期打一針，至於劑量都話盡量調較。」鍾先生指，目前最壞打算，是自費在外替爸爸進行免疫治療，「每年要額外130萬左右，但如果都仲係傾唔掂，我自己當埋副身家都會醫爸爸。」