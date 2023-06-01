67歲的士司機涉捻胸及揮棒打14歲女兒 非禮及襲擊他人罪成還柙候判

67歲的士司機涉在所住內趁14歲女兒準備睡覺時，拉高其睡裙伸手「捻」其胸部，又於數天後因聲浪問題而揮棒擊打女兒。涉案的士司機否認非禮及襲擊他人致造成身體傷害罪，經審訊後，今日（1日）被裁定兩罪罪成。暫委法官裁決時指，事主與被告的關係轉差及辯方稱事主品行出現問題，均不等於事主會誣告被告。法官押後案件至6月20日作求情，其間索取被告的心理報告及事主之創傷報告，被告還押候判。

控罪指，被告W.M.P.（67歲，的士司機），被控1項猥褻侵犯另一人及1項襲擊他人致造成身體傷害。被告於2022年5月11日在九龍某單位猥褻侵犯14歲女童X；被告另於同月14日襲擊X致造成她的身體受傷害。

官：被告說法反覆 難以令人相信

暫委法官於書面裁決指，被告供稱須用雙手「掹住」床的欄板，因此不能用手摸X的胸部。但從相片可見，X房間的上下格床，下格比上格闊，故被告稱要「掹住」才可以站得穩的說法並不成立。暫委法官又認為被告的說法反覆，難以令人相信，其庭上證供與他在錄影會面所說的有多處差異，如被告在庭上供稱沒有從上而下揮動木色棍，但是在錄影會面卻示範由上向下揮動的動作。

暫委法官續指，辯方指X案發時身穿的睡裙並不寬鬆，X的睡姿是雙腳平放床上，質疑被告不能將睡裙從大腿拉高至肚臍以上位置。惟暫委法官於庭上檢視睡裙後，認為其布質寬鬆，要將裙扯高至上述位置並非不可能。暫委法官認為X作供時神情肯定，並如實告訴法庭其所知，解釋亦合情合理。此外，就被告有沒有用白色鐵棍打X，X也坦白承認不記得，裁定X是誠實可靠的證人。

暫委法官又指，X與被告的關係轉差及辯方稱X品行出現問題，均不等於X會誣告被告，裁定被告兩項控罪罪成，先替被告及事主分別索取心理及創傷報告，將案件押後至6月20日作求情，被告須還押。