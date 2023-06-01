47人初選案｜法官追問各共謀者的串謀時間　控方：可交由法庭推論

民主派「35+」初選案今(1日)在西九龍法院進入第61天審訊，雙方續於西九龍法院爭議《國安法》實施前的共謀者言行能否在共謀者原則下用以指證各被告。多名法官連番追問控方指稱，各共謀者包括區諾軒、郭榮鏗、鄭達鴻及民主動力總幹事黎敬輝加入串謀的時間，控方回應指可交由法庭推論，作出事實裁斷。

法官多次質疑控方如何證明共謀者加入時間

副刑事檢控專員周天行交代已羅列共謀者加入串謀時間，製成列表供各方參照。《國安法》指定法官李運騰指出當中部份證據歸納有欠準確，例如指2020年1月底飯局中戴耀廷提出「攬炒」並與區諾軒達成串謀，然而區供詞卻指其直到6月9日記者會才意識到初選計劃真正內容，惟之後並未退出才與戴等達成協議，李官指出區從未提到飯局中曾同意運用否決權逼使特首下台，亦未被問及1月底時可有達成協議。周天行回應指上述事宜可交由法庭推論作出事實裁斷，解釋戴區表面上曾就否決權交流，而區其後行為可作佐證。

法官陳慶偉又指，區當時只同埋負責「35+」計劃行政工作，當時其心中「35+」目標在透過協調達致立會過半，去接觸一眾潛在參選人以了解可有意向加人，尚未決定舉辦民調或公民投票，風向其後才轉變，令否決權成為了重點議題，故區6月9日記者會後不反對戴主張才加入串謀，反問周天行如何能指戴區2人1月底達成協議？李官轉而提到鄭達鴻單單出席了3月25日公民黨記招，在旁手持道具紙牌，翌日協調會議中區亦供稱不曾討論過否決權事宜，何以見得鄭達鴻當時已加入了串謀。陳官亦附和指會上曾提出否決權一事，惟司馬文反對下未達成協議，此後協調會議再未提及。

控方：法庭可作推論其後來行為顯示其加入串謀

周天行解釋指鄭達鴻對記者會知情顯示其支持，陳官反駁所有人都看過戴耀廷文章知悉其意圖也不等於加入串謀。周天行表示，法庭可作推論其後來行為顯示其加入串謀，李官問可有證據顯示鄭達鴻曾收到共同綱領，周天行回應稱，雖無直接證據，惟證供指戴耀廷會後曾廣發共同綱領，6月8日向組織者發出各區最終協議，法庭同樣可作推論。陳官提醒控方不能一證二用，須先有獨立證據證明有串謀，其後才可用其他證據包括共謀者言行來互相指證各人共謀。

47人初選案報道一覽

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