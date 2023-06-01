2023全球最佳航空公司｜內地航空公司25大不入　國泰排名第幾？

外國航空網站「AirlineRatings」日前公布，2023年全球最佳25大航空公司排名，由新西蘭航空奪冠，成為全球最佳航空公司；而近日捲入「毛毯歧視風波」，被內地網民狠批的國泰航空排名未有下跌，反而上升並進入10大之列；至於內地航空公司則25大不入。
新西蘭航空排名第一
「AirlineRatings」網站主編Geoffrey Thomas表示，航空公司必須達到「七星安全評級」，並在乘客舒適度創新方面表現出領先行業地位。
今次冠軍新西蘭航空，其排名較去年升一級，超越第2位的卡塔爾航空，成為全球最佳航空公司。Geoffrey Thomas指，原因是其新型787經濟艙乘客床位的機艙創新、乘客服務，以及疫後能快速恢復運力有關。而第3、4、5名，分別為阿提哈德航空、大韓航空及新加坡航空。
國泰排名躍升兩位
至於近日捲入「毛毯歧視風波」而被內地網民狠批的國泰航空，其排名未有下跌，反而上升兩位並進入10大之列，現排名第9位。另被網民視為對手的新加坡航空則排名5。
AirlineRatings指出，全球航空業正從疫情及俄羅斯入侵烏克蘭的行業低谷恢復。新西蘭航空能成為最佳航空公司，因公司為經濟艙乘客提供優質及創新服務。
2023全球最佳航空公司首25位
- 新西蘭航空
- 卡塔爾航空
- 阿提哈德航空
- 大韓航空
- 新加坡航空
- 澳洲航空
- 維珍澳大利亞/維珍大西洋航空
- 長榮航空
- 國泰航空
- 阿聯酋航空
- 漢莎航空/瑞士航空
- 北歐航空
- 葡萄牙航空
- 全日空航空
- 達美航空
- 加拿大航空
- 英國航空
- 捷藍航空
- 日本航空
- 越南航空
- 土耳其航空
- 夏威夷航空
- 荷蘭皇家航空
- 阿拉斯加航空
- 聯合航空