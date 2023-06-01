2023全球最佳航空公司｜內地航空公司25大不入　國泰排名第幾？

今次冠軍新西蘭航空，其排名較去年升一級，超越第2位的卡塔爾航空，成為全球最佳航空公司。Geoffrey Thomas指，原因是其新型787經濟艙乘客床位的機艙創新、乘客服務，以及疫後能快速恢復運力有關。而第3、4、5名，分別為阿提哈德航空、大韓航空及新加坡航空。

「AirlineRatings」網站主編Geoffrey Thomas表示，航空公司必須達到「七星安全評級」，並在乘客舒適度創新方面表現出領先行業地位。

國泰排名躍升兩位

至於近日捲入「毛毯歧視風波」而被內地網民狠批的國泰航空，其排名未有下跌，反而上升兩位並進入10大之列，現排名第9位。另被網民視為對手的新加坡航空則排名5。

AirlineRatings指出，全球航空業正從疫情及俄羅斯入侵烏克蘭的行業低谷恢復。新西蘭航空能成為最佳航空公司，因公司為經濟艙乘客提供優質及創新服務。