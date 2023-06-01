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2023-06-01 15:30:00

2023全球最佳航空公司｜內地航空公司25大不入　國泰排名第幾？

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2023全球最佳航空公司結果出爐，內地航空公司25大不入，國泰航空排名第幾？(資料圖片／李睿哲攝)

2023全球最佳航空公司結果出爐，內地航空公司25大不入，國泰航空排名第幾？(資料圖片／李睿哲攝)

外國航空網站「AirlineRatings」日前公布，2023年全球最佳25大航空公司排名，由新西蘭航空奪冠，成為全球最佳航空公司；而近日捲入「毛毯歧視風波」，被內地網民狠批的國泰航空排名未有下跌，反而上升並進入10大之列；至於內地航空公司則25大不入。

新西蘭航空排名第一

「AirlineRatings」網站主編Geoffrey Thomas表示，航空公司必須達到「七星安全評級」，並在乘客舒適度創新方面表現出領先行業地位。

今次冠軍新西蘭航空，其排名較去年升一級，超越第2位的卡塔爾航空，成為全球最佳航空公司。Geoffrey Thomas指，原因是其新型787經濟艙乘客床位的機艙創新、乘客服務，以及疫後能快速恢復運力有關。而第3、4、5名，分別為阿提哈德航空、大韓航空及新加坡航空。

國泰排名躍升兩位

至於近日捲入「毛毯歧視風波」而被內地網民狠批的國泰航空，其排名未有下跌，反而上升兩位並進入10大之列，現排名第9位。另被網民視為對手的新加坡航空則排名5。

AirlineRatings指出，全球航空業正從疫情及俄羅斯入侵烏克蘭的行業低谷恢復。新西蘭航空能成為最佳航空公司，因公司為經濟艙乘客提供優質及創新服務。

2023全球最佳航空公司｜內地航空公司榜上無名，新西蘭航空排名第一。(資料圖片)

2023全球最佳航空公司首25位

  1. 新西蘭航空
  2. 卡塔爾航空
  3. 阿提哈德航空
  4. 大韓航空
  5. 新加坡航空
  6. 澳洲航空
  7. 維珍澳大利亞/維珍大西洋航空
  8. 長榮航空
  9. 國泰航空
  10. 阿聯酋航空
  11. 漢莎航空/瑞士航空
  12. 北歐航空
  13. 葡萄牙航空
  14. 全日空航空
  15. 達美航空
  16. 加拿大航空
  17. 英國航空
  18. 捷藍航空
  19. 日本航空
  20. 越南航空
  21. 土耳其航空
  22. 夏威夷航空
  23. 荷蘭皇家航空
  24. 阿拉斯加航空
  25. 聯合航空
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