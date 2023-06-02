「虛實尋蹟—文物科技遊古蹟」展覽 香港文物探知館 趣遊歷史建築全新體驗

「虛實尋蹟—文物科技遊古蹟」現正載譽歸來，由即日起至7月19日，可前往香港文物探知館，免費入場體驗創新文物科技，穿梭於四大展區的近30幢特色歷史建築，從虛擬實境中欣賞歷史建築的美學精髓及別具匠心的構造，亦可以在歷史建築模型前以擴增實境技術與其拍照留念，又或從密室逃脫遊戲中獲得文物保育知識，趣味暢遊古蹟！

展覽設四大展區，其中第一部分「樂影古『積』」運用玩具磚塊砌出4幢歷史建築模型，包括法定古蹟香港大會堂、回教清真禮拜總堂、雷生春和歷史建築孔聖講堂輔以擴增實境技術(AR)，讓參觀者可與歷史建築「打卡」，拍出獨一無二的合照。於第二部分「密室遊離」虛擬密室遊戲，參觀者需運用對文物保育的知識，在指定時間內完成任務，「遊離」兩幢法定古蹟，展區設兩期，第一期以東華義莊為場景（即日起至6月14日），第二期則為般咸道官立小學（6月16日至7月19日）！

第三部分「互動文物長廊」，則讓參觀者可隨意在互動文物長廊內，選擇16幢歷史建築的三維影像和影片，包括葉定仕故居、馬場先難友紀念碑、廈村鄧氏宗祠、香港大學大學堂、鴨脷洲洪聖古廟等，透過放大、縮小，甚至旋轉影像，從不同角度仔細欣賞歷史建築的美。第四部分「文物黑盒」讓參觀者身處四幢歷史建築的虛擬實景。在全方位體驗中，細聽導賞，深度暢遊包括聖母無原罪主教座堂、東華醫院主樓、猶太教莉亞堂和前法國外方傳道會大樓。