【繞場一週】運算思維及人工智能教育 - 主流化暨嘉許典禮

教育局局長蔡若蓮博士（右）和馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左）為「運算思維及人工智能教育 - 主流化暨嘉許典禮」主禮。

近日人工智能掀起教育新浪潮，在這瞬息萬變的數碼時代，裝備學生的創科技能實在是刻不容緩。Jessie獲悉由香港賽馬會慈善信託基金分別主導和支持的兩項創科教育計劃，其內容將成為教育局新教育課程單元的基礎，實在令人鼓舞。

所說的正是賽馬會運算思維教育計劃及中大賽馬會「智」為未來計劃，計劃分別透過提供教學法、教材、教師支援和培訓，以及校際編程及人工智能比賽和暑期訓練營等教育活動，提升新一代對數理邏輯思維和科學的認知。Jessie樂見教育局以上述計劃内容為基礎，並即將推出「高小增潤編程教育課程單元」和「初中人工智能課程單元」，以推展至全港中小學，為學生打好基礎，配合香港未來發展創科的大方向。

當中賽馬會運算思維教育計劃，是馬會早於2016年透過其慈善信託基金策劃及捐助，推動高小生在數碼時代的解難能力與創造力，令他們能成為科技的創造者。計劃開展至今，已培訓超過1,200名教師，並曾奪得多個國際教育奬項。

至於2019年啟動的中大賽馬會「智」為未來計劃，目標是豐富初中生的人工智能知識及創造力，加強他們對人工智能倫理的理解，並將人工智能應用於社會公益。

Jessie知道馬會多年來策劃及支持多項計劃，培育不同文化和背景的兒童及青年，及早掌握必需的專業技能，以助應對急速轉變的數碼經濟時代。一如其他慈善捐助項目，馬會對以上計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，將博彩及獎券收入回饋香港。

賽馬會運算思維教育計劃：https://www.coolthink.hk/

中大賽馬會「智」為未來計劃：https://cuhkjc-aiforfuture.hk/