​​​​​​​曲奇餅藏海洛英粉末 警破3宗販毒案檢1.1億元毒品拘４人

警方破獲3宗販毒案件，檢獲約300公斤懷疑大麻、約59公斤懷疑冰毒，及約14公斤懷疑海洛英，估計總市值約1.1億元，4人被捕，仍在扣查中，明日（3日）分別在觀塘及粉嶺裁判法院提訊。
每塊曲奇餅均藏有海洛英粉末
警方毒品調查科根據情報，經調查後，昨日（1日）在全港多處緝毒，分別在元朗、天水圍及鴨脷洲採掃毒行動。探員突擊搜查流浮山三層調村屋一單位，在屋內發現12包重8公斤懷疑海洛英粉末、2公斤海洛英磚，並有25盒曲奇餅，每塊曲奇餅均藏有海洛英粉末，共重4公斤，探員拘捕35歲姓蘇的無業男子，涉販運危險藥物。
內地持雙程證無業女子被捕
同日探員於元朗喜業街一工廈埋伏，發現一名形迹可疑女子，當她離開單位後，探員上前截查，在其手袋內檢獲一包重1公斤冰毒，再將她返單位內搜查，在單位內發現8條車胎，其中一條已遭割開，內藏6包每包重1公斤冰毒，探員割開其餘7條車胎，共檢獲52包重52公斤冰毒，拘捕該名22歲姓方的內地持雙程證無業女子，涉販運危險藥物罪。
同日晚上，探員在鴨脷洲截查一部私家車及一部輕型貨車，搜出21個尼龍袋，檢獲256包大麻花，每包重600克，共重309公斤大麻花，拘捕兩車司機，分別40歲姓龔及36歲姓鄭男子，兩人分別報稱無業及送貨司機。
3宗案件或涉及同一個販毒集團
警方表示，不排除3宗案件涉及同一個販毒集團，指販毒集團由不同人士負責租用儲存單位和運送毒品，增加警方執法難度，而近期涉及毒品案件檢獲數量較大，相信不法分子由疫情前「螞蟻搬家」形式，改為現時將大量毒品藏入合法貨品運入本港，強調會加強執法和打擊。