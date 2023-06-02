​​​​​​​曲奇餅藏海洛英粉末 警破3宗販毒案檢1.1億元毒品拘４人

警方破獲3宗販毒案件，檢獲約300公斤懷疑大麻、約59公斤懷疑冰毒，及約14公斤懷疑海洛英，估計總市值約1.1億元，4人被捕，仍在扣查中，明日（3日）分別在觀塘及粉嶺裁判法院提訊。

每塊曲奇餅均藏有海洛英粉末

警方毒品調查科根據情報，經調查後，昨日（1日）在全港多處緝毒，分別在元朗、天水圍及鴨脷洲採掃毒行動。探員突擊搜查流浮山三層調村屋一單位，在屋內發現12包重8公斤懷疑海洛英粉末、2公斤海洛英磚，並有25盒曲奇餅，每塊曲奇餅均藏有海洛英粉末，共重4公斤，探員拘捕35歲姓蘇的無業男子，涉販運危險藥物。

