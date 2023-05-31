香港海關獲提名世界海關組織亞太區副主席 任期2年

海關關長何珮珊出席在澳洲珀斯舉行的第24屆世界海關組織亞太區首腦會議。

海關關長何珮珊於5月28日至31日出席在澳洲珀斯舉行的第24屆世界海關組織亞太區首腦會議，獲亞太區成員一致提名中國香港為下屆（即2024至2026年度）副主席。

何珮珊在會上致辭時表示，今次是2000年來，中國香港再次擔任亞太區副主席一職，標誌着香港海關在區內海關事務的長久貢獻受到肯定，更確立其於世界海關組織的領導地位。

亞太區副主席得的工作包括推動地區發展和協調地區事務，並引領成員應對各種挑戰，為創建安全繁榮的社會作出貢獻。除了推廣綠色海關、提高海關與業界適應力等關鍵議題外，何珮珊在會上提出，透過媒體和宣傳活動向公眾和行業持份者闡明海關職責的重要性，並強調海關組織在促進經濟發展的努力。

明年7月正式接任

待明年6月舉行的海關合作理事會會議確認後，中國香港將於2024年7月正式接替澳洲擔任世界海關組織亞太區副主席，任期兩年至2026年6月。

香港海關在會上同時提出成立世界海關組織區域犬隻訓練中心的議案，以為亞太區成員提供專業的犬隻培訓和支援，提高他們的偵緝能力，加強區域安全。議案亦獲得成員一致通過。

何珮珊亦藉這次會議，分別與柬埔寨海關總署署長Kun Nhem博士和越南海關副關長Nguyen Van Tho會晤，商討加強雙方協作和探討未來的發展機會。