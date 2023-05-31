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2023-05-31 08:00:00

青年委員自薦計劃 現正接受報名 敢創新 敢發言

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年人勇於創新，敢於發言；能夠有效吸納年的聲音，對於香港未來發展尤其重要。「青年委員自薦計劃」（「自薦計劃」）是《行政長官2022年施政報告》和《青年發展藍圖》所提及的青年發展重點措施之一。為吸納更多青年參與公共事務，加強與政府的互動互信，政府將進一步擴大「自薦計劃」，目標是在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個翻兩倍至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用。

年齡介乎1835歲，並有志服務社會的青年，可自薦成為指定政府諮詢委員會的委員，就不同的政策範疇見，向政府出謀獻策。

「自薦計劃」沒有限定參加者修讀特定學科，或擁有特定專業技能，只考慮申請人是否誠心為社會服務、對有關政策範疇有否認識，以及是否具備良好分析和溝通能力。以往經由「自薦計劃」獲委任的青年均來自不同界別和背景。

同政策範疇共20個委員會參與自薦計劃

期「自薦計劃」現正接受報名，參與的政府諮詢委員會數目增至20個（見附表），涵蓋多個不同的政策範疇，包括: 兒童及青年、創科、教育、環境及可持續發展、商貿、交通、法律、文化藝術、醫療健康、人力資源及公共事務等，都是社會和青年所關注的議題，有興趣的朋友請把握機會於2023629 (星期四) 前提交申請。

詳情：hyab.gov.hk  
查詢：3509 7621 
電郵：selfrecommendation@hyab.gov.hk

參與第六期「自薦計劃」政府諮詢委員會

  1. 人力培訓三方專責小組（航空）
  2. 人力資源規劃委員會
  3. 工業貿易諮詢委員會
  4. 仲裁推廣諮詢委員會
  5. 企業支援計劃評審委員會
  6. 自資專上教育委員會
  7. 非物質文化遺產諮詢委員會
  8. 兒童事務委員會
  9. 食物及環境生諮詢委員會
  10. 建造業創新及科技基金督導委員會
  11. 促進母乳餵哺委員會
  12. 香港青年獎勵計劃理事會
  13. 香港船隊運作諮詢委員會
  14. 統計諮詢委員會
  15. 康復諮詢委員會
  16. 郵票設計諮詢委員會
  17. 粵劇發展基金顧問委員會
  18. 碳中和及可持續發展委員會轄下青年及公眾育工作小組
  19. 樂齡及康復創科應用基金評審委員會
  20. 憲法和基本法推廣督導委員會
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