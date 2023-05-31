青年委員自薦計劃 現正接受報名 敢創新 敢發言

青年人勇於創新，敢於發言；能夠有效吸納青年的聲音，對於香港未來發展尤其重要。「青年委員自薦計劃」（「自薦計劃」）是《行政長官2022年施政報告》和《青年發展藍圖》所提及的青年發展重點措施之一。為吸納更多青年參與公共事務，加強與政府的互動互信，政府將進一步擴大「自薦計劃」，目標是在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個翻兩倍至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用。

年齡介乎18至35歲，並有志服務社會的青年，可自薦成為指定政府諮詢委員會的委員，就不同的政策範疇發表意見，向政府出謀獻策。

「自薦計劃」沒有限定參加者修讀特定學科，或擁有特定專業技能，只考慮申請人是否誠心為社會服務、對有關政策範疇有否認識，以及是否具備良好分析和溝通能力。以往經由「自薦計劃」獲委任的青年均來自不同界別和背景。

不 同政策範疇共 20 個委員會參與自薦計劃

第六期「自薦計劃」現正接受報名，參與的政府諮詢委員會數目增至20個（見附表），涵蓋多個不同的政策範疇，包括: 兒童及青年、創科、教育、環境及可持續發展、商貿、交通、法律、文化藝術、醫療健康、人力資源及公共事務等，都是社會和青年所關注的議題，有興趣的朋友請把握機會於2023年6月29日 (星期四) 前提交申請。

詳情：hyab.gov.hk

查詢：3509 7621

電郵：selfrecommendation@hyab.gov.hk

參與第六期「自薦計劃」 的 政府諮詢委員會