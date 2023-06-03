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2023-06-03 00:45:38

鑽石山荷里活廣場斬人案｜疑兇有精神病紀錄 需定期覆診 無證據顯示與兩名死者認識

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鑽石山荷里活廣場

警方交代晚上案情。(網上截圖)

鑽石山荷里活廣場昨日(2日)發生斬人案，最終釀成2死！兩名死者分別是26歲及22歲女子，39歲疑兇則被趕至的警員當場制服和拘捕。

兇刀長約12吋

警方於凌晨零時交代案情，東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，昨日下午約5時15分，警方接獲多名市民報案，指荷里活廣場3樓發生襲擊案，警員於4分鐘內趕到現場，發現兩名女傷者及疑兇，還有一把長約12吋、染有血跡的刀。

兩名女傷者身上有多處刀傷及大量出血，警員隨即將疑兇制服，而兩名女傷者則被送入聯合醫院搶救，可惜分別於606分及647分證實不治。

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝)

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝)

疑兇徘徊數分鐘後行兇

警方經過初步調查及翻查閉路電視，認為暫時無證據顯示兩名死者與疑兇認識。而疑兇是一名39歲本地男子，無業，與家人同住，有精神病紀錄，需要定期覆診。

鑽石山荷里活廣場

網上流傳閉路電視片段，見到疑兇購買魚生刀。(網上截圖)

疑兇選購魚生刀行兇

他昨日大約5時單獨進入鑽石山荷里活廣場，到一家店舖購買利刀後，在商場內徘徊數分鐘，之後在3樓向兩名受害人施襲。警方正繼續調查兇徒與兩名死者的關係。

鍾麗詒表示，警方將循多角度調查，包括翻查閉路電視，以及調查死者和疑兇的背景，案件現交由東九龍總區重案組第一隊跟進，她呼籲市民若有消息提供，請致電3661 00955975 1031與警方聯絡。

鑽石山荷里活廣場斬人案　2男女雙雙中刀重創昏迷

案發過程的閉路電視片段曝光

鑽石山荷里活廣場斬人兇殺案現場情況

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，探員到場調查。(林俊源攝) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，有趕至的警員身穿防刺背心和手持盾牌。(本報記者攝) 鑽石山荷里活廣場斬人案增至2死　閉路電視片段揭行兇過程 (持續更新) 鑽石山荷里活廣場發生謀殺案。(本報記者攝)

事發在昨日下午5時許，兩名女子在荷里活廣場3樓行街期間，突遭一名光頭男子持利刀追斬，現場遺有大灘血跡及一些染血衣物。有途人手執圓櫈試圖阻止光頭男子行兇，亦有途人即場為女傷者施以心外壓急救，其後由救護人員接手救治，可惜兩名傷者送院後證實不治。

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