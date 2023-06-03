鑽石山荷里活廣場斬人案｜疑兇有精神病紀錄 需定期覆診 無證據顯示與兩名死者認識

鑽石山荷里活廣場昨日(2日)發生斬人案，最終釀成2死！兩名死者分別是26歲及22歲女子，39歲疑兇則被趕至的警員當場制服和拘捕。

兇刀長約12吋

警方於凌晨零時交代案情，東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，昨日下午約5時15分，警方接獲多名市民報案，指荷里活廣場3樓發生襲擊案，警員於4分鐘內趕到現場，發現兩名女傷者及疑兇，還有一把長約12吋、染有血跡的刀。

兩名女傷者身上有多處刀傷及大量出血，警員隨即將疑兇制服，而兩名女傷者則被送入聯合醫院搶救，可惜分別於6時06分及6時47分證實不治。