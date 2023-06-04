鑽石山荷里活廣場斬人案｜港大學者倡地區康健中心分流患者　精神科醫生專治嚴重個案

鑽石山荷里活廣場6月2日發生謀殺案，案發後第二日有市民在疑犯作案及被制服的商場指示牌前獻花。(林俊源攝)

鑽石山荷里活廣場前日(2日)發生謀殺案，有精神病紀錄的39歲男疑犯當場就擒。港大社會工作及社會行政學系教授林一星認為，本港有需要檢視精神健康服務是否不足，又稱本港目前由1,000多名精神科醫生和臨床心理學家，為全港市民服務，工作量極大。他直言，若不為精神健康服務投放更多資源，問題將難以解決。

建議由基層醫療支援輕、中度患者

剛獲委任為特首政策組專家組成員的林一星，今日(4日)出席一個電台節目後認為，現行精神健康服務未能達致有效分流，建議增撥資源予地區康健中心並設立制度，由基層健康醫療或家庭醫生支援輕度、中度情緒健康患者，協助分流病人，至於思覺失調等嚴重患者，可由精神科專科醫生和臨床心理學家集中資源診治。