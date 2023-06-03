鑽石山荷里活廣場斬人案｜李家超：屬個別個案 市民到商場獻花悼念（更新）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生斬人血案，最終釀成2死！行政長官李家超發表聲明指，對謀殺案感到難過，並對兩位死者的家人致以深切慰問。

李家超：這是一宗個別個案

李家超表示，警方已將疑兇拘捕，並將全力調查。這是一宗個別的個案。警方和各執法部門繼續努力不懈，堅決維持香港的治安。李家超表示，明白市民在知悉事件後可能感到不安及擔心，特別是一些關於此案的影片在網上流傳，呼籲大家停止轉發有關影片，並關懷身邊的家人和朋友，而市民如感到情緒困擾應尋求專業協助。

社署於鑽石山設流動服務站提供支援

社署表示，已經接觸兩位死者的家屬，以及疑兇的家屬，並提供支援。鑑於鑽石山昨日發生的暴力事件對市民的情緒可能造成困擾，署方今日會由上午11時45分至下午6時，在港鐵鑽石山站C2出口設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援。服務站會向市民派發單張，講解處理情緒困擾的方法。社署的臨床心理學家亦會為有需要市民提供情緒輔導。

醫院管理局為市民提供情緒支援

醫院管理局表示，對兩名死者的家人致以深切慰問；又關注部份曾在現場目睹意外或在網上瀏覽過事故片段的市民，可能會出現不安情緒。市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應，呼籲市民有需要時應立即尋求專業醫護人員協助。