鑽石山荷里活廣場斬人案增至2死　閉路電視片段揭行兇過程 (持續更新)

【22:40更新】鑽石山荷里活廣場今日(2日)發生斬人案，最終釀成2死！現場消息指，一名26歲女子首先不治，同行的另一名22歲女子其後亦告不治，39歲疑兇則被趕至的警員當場制服和拘捕。

事發今日下午5時許，兩名女子在荷里活廣場3樓行街期間，突遭一名光頭男子持利刀追斬，現場遺有大灘血跡及一些染血衣物。有途人即場為女傷者施以心外壓急救，其後由救護人員接手救治。 慎入！圖片或造成不安

閉路電視片段揭行兇過程 閉路電視片段顯示，兩名身穿深色衣物的女子，在商場行街期間，一名身穿白衣的男子，突從後持刀「捅」向一名女子背部，同行女子極力阻止，並將受傷女子拖走，路上留有一條血路。白衣男子追前，將受傷女子按在地上繼續施襲，同行女子曾上前用腳踢開白衣男子，惟被對方用刀刺傷。影片末段，見到白衣男子持刀衝向該名同行女子。

男子持利刀將女子按在地上 另外，網上流傳一張圖片見到，該名持刀男子一手將該名同行女子按在地上，另一手則舉起利刀準備刺向她。