連升4個月 今年累漲5.83% 4月樓價指數創7個月新高

香港樓價指數連升4個月，4月私人住宅售價指數報354.2點，按月升0.54%，創7個月新高，今年累計升5.83%，但與2021年9月的歷史高位比，跌11.03%。有分析指，近日樓市踏入整固期，料樓價升勢放緩，但上半年樓價或錄得約6.88%升幅。
差估署公布，4月私人住宅售價指數報354.2點，按月升0.54%，期內，各類型單位樓價指數續升，中小型單位(A、B、C類)樓價指數按月升0.51%，按年跌8.35%；大型單位(D及E類)樓價指數則按月升1.26%，按年微跌0.09%。
當中實用面積1,076至1,721方呎的D類單位，按月升約1.42%；A類、面積431方呎或以下按月升約0.99%；E類、1,722方呎或以上(單位錄少於20宗成交)按月升0.42%；432至752方呎的B類單位按月升0.26%，而753至1,076方呎的C類單位則按月升約0.09%。
租金指數方面，最新報178.2點，按月升1.42%，連升3個月。今年4個月租金累漲1.54%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，4月份一手樓不乏大銀碼成交，包括啟德及何文田區新盤，吸引不少投資客入市，推動D及E類大型單位樓價指數按月升1.26%。近期香港銀行跟隨美國加息0.125厘，大市觀望氣氛較濃，加上股市回落至近日1萬8千點左右，對入市信心構成影響，近日樓市踏入整固期，料樓價升勢放緩，加上物價指數高企，亦受通脹影響，裝修等費用明顯上升，買家上車及換樓成本增，置業動力降，亦是交投回落的因素之一。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，4月份樓價指數升幅顯著收窄，為今年以來最小的按月升幅，相信樓價經歷首季彈升後，買家開始顯得冷靜及審慎；加上一手新盤多以貼市價、甚至低市價推盤，對二手市場樓價造成一定壓力。4月上旬復活節長假有不少人外遊，樓市出現量價齊降的整固市況。由於整體經濟在通關後持續復甦，加上港府銳意吸納內地及海外人才來港，並大幅放寬「人才清單」至涉及51個行業工種，料相關效應將陸續在次季尾段及下半年浮現，料上半年樓價有望錄得約6.88%的升幅。