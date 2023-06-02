軟媒科技無足夠措施保障18萬借貸人資料 私隱專員促3個月內改善

TE信貸資料庫由軟媒科技營運，載有18萬名借貸人資料，資料庫可供借款人透過手機應用程式查閱自己的借貸紀錄，當中涉及借款人的身份證號碼及信貸資料；私隱專員公署早前收到一名市民投訴，指他在TE信貸資料庫內的信貸資料在他不知情及未同意下，被8間他不認識的財務公司多次查閱，其中一間在7日內查閱3次。

市民向銀行或財務公司借貸，借款次數是否如期還款，均成為個人信貸記錄，而機構間亦會成立信貸資料庫，以便更準確評估客戶的信貸質素。私隱專員公署發現個人信貸資料庫「TE」在未經事主同意下容許其他約680間財務公司查閱，涉約18萬人，違反私隱條例，公署要求糾正。金融界立法會議員陳振英建議，公署應調查其他小型財務公司的私隱保障情況，政府亦應吸引有關公司加入多家個人信貸資料服務機構(MCRA)，可保障私隱。

只需兩元無限次查閲借款人資料

私隱專員公署調查後發現，資料庫有約680間財務公司查閱。查閱資料的財務公司，有與軟媒科技簽訂使用資料庫同意書，但軟媒科技無仔細監督，財務公司只要每次繳付兩元，便可在5日內無限查閱同一名借款人的信貸資料，軟媒科技不會審查財務公司是否已向借款人取得的同意及授權書。就投訴人的被查閱紀錄，沒有公司事前獲得借款人的授權書，更有公司前職員未經公司授權查閱資料庫。

私隱專員鍾麗玲指，在2021年至2023年3月間，軟媒科技共接獲66宗同類投訴，當中有59宗投訴成立。「如果用五日做一個單位，五日後再付兩元，又可無限次查閱。換句話說，他可不斷重複，只需兩元，無限次查閱借款人資料。」她又指，TE信貸資料庫不受行業守則及金融行業相關法例規管，情況並不理想。

資料庫也保留約5萬多宗已完成還款5五年的信貸紀錄，違反《私隱條例》中個人資料保安及保留的規定。私隱專員向「軟媒科技」發執行通知，要求他們3個月內執行六項指示，包括檢討財務公司查閱資料庫的次數限制等。

陳振英:公署應續查其他小型財務公司

陳振英估計，現時MCRA佔有全港逾七成信貸資料，但今次出事的TE屬小型財務公司，沒有加入MCRA，只能與其他小型財務公司分享信貸資料，建議政府應為有關小型財務公司提供誘因加入MCRA，短期內建議私隱專員公署調查其他小型財務公司的私隱保障情況。